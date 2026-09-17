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Hamur açmaya gerek yok! Çıtır çıtır milföy pide tarifi

Hamur açmaya gerek yok! Çıtır çıtır milföy pide tarifi

17.09.2026 13:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hamur açmaya gerek yok! Çıtır çıtır milföy pide tarifi

Evde pide yapmak isteyen ancak hamur yoğurmakla uğraşmak istemeyenler için pratik bir alternatif öne çıkıyor. Milföy hamuruyla hazırlanan bu nefis tarif, kısa sürede sofraya geliyor. Peki, çıtır çıtır milföy pide nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?
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Pide keyfini evde yaşamak isteyenler için milföy hamuru büyük kolaylık sağlıyor. Kıymalı, peynirli veya sucuklu olarak hazırlanabilen milföy pide, özellikle çay saatleri ve hızlı akşam yemekleri için ideal bir seçenek oluyor. Dışı çıtır, içi yumuşak olan bu lezzeti hazırlamak için yalnızca birkaç temel malzeme yeterli.

MİLFÖY PİDE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 6 adet milföy hamuru
  • 200 gram kıyma
  • 1 adet küçük soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • İsteğe göre kaşar peyniri

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
  • Susam veya çörek otu

MİLFÖY PİDE NASIL YAPILIR?

Öncelikle milföy hamurlarını oda sıcaklığında birkaç dakika bekleterek hafifçe yumuşatın. Bu sırada pide harcını hazırlayın.

Soğanı, biberi ve domatesi küçük küçük doğrayın. Kıyma, sebzeler, salça, sıvı yağ ve baharatları bir kapta güzelce karıştırın. Harcı önceden pişirmeye gerek yoktur.

Milföy hamurlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Her bir hamurun ortasına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun. Hamurun kenarlarını hafifçe içe doğru kıvırarak pide şekli verin.

Kenarlarına yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımı sürün. İsteğe göre susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, milföylerin kenarları kızarıp iç harç tamamen pişene kadar fırınlayın.

Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirerek sıcak servis edebilirsiniz.

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