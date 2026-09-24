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Hamur açmaya gerek yok! Evde pratik lavaş pizza tarifi

Hamur açmaya gerek yok! Evde pratik lavaş pizza tarifi

24.09.2026 12:29:00
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Haber Merkezi
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Hamur açmaya gerek yok! Evde pratik lavaş pizza tarifi

Pizza yapmak isteyen ancak hamur hazırlamakla uğraşmak istemeyenler için lavaş pizza pratik bir alternatif sunuyor. Kısa sürede hazırlanabilen ve farklı malzemelerle zenginleştirilebilen lavaş pizza, özellikle hızlı bir öğün arayanların favorileri arasında yer alıyor.
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Evde kolayca hazırlanabilen tarifler arasında yer alan lavaş pizza, klasik pizza hamuruna pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. İnce lavaşın üzerine salça sosu, kaşar peyniri ve isteğe göre çeşitli malzemeler eklenerek hazırlanan tarif, fırında kısa sürede pişiyor. Peki, lavaş pizza nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte çıtır tabanıyla pratik lavaş pizza tarifi...

LAVAŞ PİZZA MALZEMELERİ

  • 2 adet lavaş
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet domates
  • 5-6 adet zeytin
  • İsteğe göre sucuk, mantar veya mısır

LAVAŞ PİZZA NASIL YAPILIR?

Öncelikle salça, su, zeytinyağı, kekik ve pul biber bir kapta karıştırılarak pizza sosu hazırlanır. Lavaşlar fırın tepsisine yerleştirilir ve hazırlanan sos lavaşların üzerine ince bir tabaka halinde sürülür.

Rendelenmiş kaşar peynirinin bir kısmı sosun üzerine serpiştirilir. Ardından doğranmış biber, domates, zeytin ve tercih edilen diğer malzemeler lavaşın üzerine eşit şekilde dağıtılır. Kalan kaşar peyniri de malzemelerin üzerine eklenir.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 8-12 dakika pişirilir. Lavaşın kenarları çıtırlaşıp peynirler eridiğinde fırından çıkarılır. Birkaç dakika dinlendirilen lavaş pizza dilimlenerek sıcak servis edilir.

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