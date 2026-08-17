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Hamurla uğraştırmayan enfes lezzet: Patates mantısı tarifi
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Hamurla uğraştırmayan enfes lezzet: Patates mantısı tarifi

17.08.2026 15:29:00
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Haber Merkezi
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Hamurla uğraştırmayan enfes lezzet: Patates mantısı tarifi

Mantı hamuruyla uğraşmadan hazırlanan patates mantısı, yumuşacık patates çanakları, kıymalı harcı ve yoğurtlu sosuyla sofralara farklı bir lezzet taşıyor.

Hamurla uğraştırmayan enfes lezzet: Patates mantısı tarifi

Mantı yapmak isteyip uzun hazırlık aşamalarıyla uğraşmak istemeyenler için patates mantısı oldukça pratik bir alternatif sunuyor. Haşlanmış patateslerin baharat ve maydanozla şekillendirilmesiyle hazırlanan çanaklar, kıymalı harçla dolduruluyor. Üzerine yoğurt ve tereyağlı sos eklendiğinde ise klasik mantıyı aratmayan doyurucu bir yemek ortaya çıkıyor. İşte enfes tadıyla patates mantısı tarifi...

Hamurla uğraştırmayan enfes lezzet: Patates mantısı tarifi

PATATES MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Patates çanağı için:

  • 3 adet haşlanmış patates
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım demet kıyılmış maydanoz

Kıymalı harç için:

  • 250 gram dana kıyma
  • 1 adet doğranmış soğan
  • 2 adet rendelenmiş domates
  • Yarım demet kıyılmış maydanoz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

  • 1 su bardağı çırpılmış yoğurt
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates püresi
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

PATATES MANTISI YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri geniş bir kaseye alıp püre haline getirin.

Tuz, pul biber, karabiber ve kıyılmış maydanozu ekleyip güzelce karıştırın.

Patates püresinden cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayın.

Ortalarına parmağınızla bastırarak çanak şekli verin ve servis tabağına yerleştirin.

Kıymalı harç için sıvı yağı tavada kızdırıp soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Rendelenmiş domates, tuz ve karabiberi ekleyerek birkaç dakika daha pişirin.

Ocaktan almadan önce kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız kıymalı harcı patates çanaklarının içine paylaştırın.

Üzerlerine çırpılmış yoğurt ekleyin.

Tereyağını tavada eritip domates püresi ve naneyi ekleyerek kısa süre kızdırın.

Hazırladığınız tereyağlı sosu yoğurdun üzerine gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun!

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