Hamurla uğraştırmayan enfes lezzet: Patates mantısı tarifi

Mantı yapmak isteyip uzun hazırlık aşamalarıyla uğraşmak istemeyenler için patates mantısı oldukça pratik bir alternatif sunuyor. Haşlanmış patateslerin baharat ve maydanozla şekillendirilmesiyle hazırlanan çanaklar, kıymalı harçla dolduruluyor. Üzerine yoğurt ve tereyağlı sos eklendiğinde ise klasik mantıyı aratmayan doyurucu bir yemek ortaya çıkıyor. İşte enfes tadıyla patates mantısı tarifi...