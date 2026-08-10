Haşlanmış yumurtaya çağ atlatan lezzet: Pratik tereyağlı yumurta kapama tarifi...

Kahvaltı sofralarının demirbaşı olan sıradan bir haşlanmış yumurtayı, sadece birkaç dakika içinde bambaşka bir seviyeye taşıyoruz! "Bugün de klasik haşlanmış yumurta yedik" rutinini ortadan kaldıran, tereyağının cızırtısıyla ekmek bandırtan bu nefis tarif, sabah keyfinizi ikiye katlayacak. İşte enfes tereyağlı yumurta kapama tarifi...

MALZEMELER

3 adet yumurta (Kişi sayısına göre artırabilirsiniz)

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı (Tereyağının yanmasını önlemek için)

1'er çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber, pul biber ve kuru nane

Çay kaşığının ucuyla tuz ve karabiber

İsteğe bağlı üzeri için: Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya çeçil peyniri

ADIM ADIM YAPILIŞI

Yumurtaları bir cezveye veya küçük bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ve bir çimdik tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra orta ateşte 6-7 dakika (kayısı kıvamından biraz daha katı olacak şekilde) haşlayın.

Haşlanan yumurtaları hemen soğuk suya tutup kabuklarını soyun. Keskin bir bıçak yardımıyla yumurtaları boylamasına tam ortadan ikiye kesin.

Geniş ve düz bir tavaya tereyağını ve zeytinyağını alın. Tereyağı tamamen eriyip hafifçe köpürmeye başladığında ocağın altını kısın.

Köpüren yağın içine tuzu, toz kırmızı biberi, pul biberi ve naneyi ekleyin. Baharatların kokusu çıkana kadar yağda sadece 10-15 saniye hafifçe çevirin (baharatları yakmamaya çok dikkat edin).

İkiye böldüğünüz haşlanmış yumurtaların sarı kısımları tavaya (baharatlı yağın içine) bakacak şekilde yumurtaları tavaya dizin.

Yumurtaları bu şekilde baharatlı tereyağında 1-2 dakika kadar pişirin. Bir kaşık yardımıyla tavadaki lezzetli yağdan alıp yumurtaların üzerine gezdirin. (Eğer peynirli yapmak isterseniz, bu aşamada üzerlerine kaşar rendesi serpip kapağını kapatarak peynirler eriyene kadar bekleyin).

Tavanın altını kapatın ve sıcacık, tereyağlı yumurta kapamayı taze ekmek eşliğinde soğutmadan servis yapın.