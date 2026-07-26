Hatay'ın meşhur lezzeti: Biberli ekmek tarifi

Hatay mutfağının simgeleri arasında yer alan biberli ekmek, ince açılan hamurun üzerine sürülen zengin iç harcıyla hazırlanan geleneksel bir lezzettir. Acı ve tatlı biber salçası, zeytinyağı, çörek otu, susam ve yöresel baharatlarla hazırlanan harcı sayesinde kendine has aromaya sahip olan biberli ekmek, özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde sıkça tercih edilir.

HATAY USULÜ BİBERLİ EKMEK İÇİN MALZEMELER

Hamuru için

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için

3 yemek kaşığı acı veya tatlı biber salçası

1 adet orta boy kuru soğan (ince rendelenmiş)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Tuz

HATAY USULÜ BİBERLİ EKMEK NASIL YAPILIR?

Ilık suyun içerisine maya ve şekeri ekleyerek birkaç dakika bekletin. Ardından unu, tuzu ve zeytinyağını ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

İç harcı hazırlamak için biber salçasını, rendelenmiş soğanı, zeytinyağını, cevizi, susamı, çörek otunu ve baharatları geniş bir kapta iyice karıştırın.

Mayalanan hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Bezeleri ince ve oval şekilde açın. Hazırladığınız biberli harcı hamurun üzerine eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika, kenarları kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan biberli ekmekleri birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak servis edin.