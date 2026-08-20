Hatay mutfağından sofralara: Köz patlıcanlı mütebbel tarifi

Mütebbel, temel olarak közlenmiş patlıcan ve tahinle hazırlanan bir mezedir. Tarife göre yoğurt, sarımsak, limon suyu ve zeytinyağı da eklenebilir. Hatay ve Lübnan mutfağında farklı çeşitleri bulunan mütebbel, köz patlıcanın kendine özgü aromasıyla tahinin yoğun lezzetini bir araya getirir.

MÜTEBBEL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet orta boy patlıcan

2-3 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

1 limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

İsteğe bağlı 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

Üzeri için nar taneleri, maydanoz veya pul biber

Tariflerde kullanılan malzemeler bölgeye ve damak zevkine göre değişiklik gösterebilir. Bazı tariflerde yoğurt kullanılırken bazı tariflerde yalnızca patlıcan, tahin, limon ve sarımsak tercih edilir.

MÜTEBBEL NASIL YAPILIR?

İlk olarak patlıcanların birkaç yerine bıçakla küçük delikler açın. Patlıcanları ocakta, fırında veya mangalda içleri tamamen yumuşayana kadar közleyin. Közlenen patlıcanları biraz soğuttuktan sonra kabuklarını soyun ve fazla suyunu süzün.

Patlıcanları bıçakla ince ince kıyın veya çatalla ezin. Ayrı bir kapta tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırın. Hazırladığınız karışımı patlıcanlara ekleyerek tüm malzemeleri iyice harmanlayın. Daha kremamsı bir kıvam isterseniz süzme yoğurt da ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız mütebbel karışımını servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip nar taneleri, maydanoz veya pul biberle süsleyebilirsiniz.