Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hatay mutfağından sofralara: Köz patlıcanlı mütebbel tarifi

Hatay mutfağından sofralara: Köz patlıcanlı mütebbel tarifi

20.08.2026 10:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hatay mutfağından sofralara: Köz patlıcanlı mütebbel tarifi

Közlenmiş patlıcanın tahin, limon ve sarımsakla buluştuğu mütebbel, özellikle meze sofralarının sevilen lezzetlerinden biri. Lübnan ve Hatay mutfağıyla özdeşleşen bu pratik tarif, et yemeklerinin yanında da servis edilebiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz mütebbel tarifi ve malzemeleri.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mütebbel, temel olarak közlenmiş patlıcan ve tahinle hazırlanan bir mezedir. Tarife göre yoğurt, sarımsak, limon suyu ve zeytinyağı da eklenebilir. Hatay ve Lübnan mutfağında farklı çeşitleri bulunan mütebbel, köz patlıcanın kendine özgü aromasıyla tahinin yoğun lezzetini bir araya getirir.

MÜTEBBEL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 3 adet orta boy patlıcan
  • 2-3 yemek kaşığı tahin
  • 2 diş sarımsak
  • 1 limonun suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • İsteğe bağlı 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • Üzeri için nar taneleri, maydanoz veya pul biber

Tariflerde kullanılan malzemeler bölgeye ve damak zevkine göre değişiklik gösterebilir. Bazı tariflerde yoğurt kullanılırken bazı tariflerde yalnızca patlıcan, tahin, limon ve sarımsak tercih edilir.

MÜTEBBEL NASIL YAPILIR?

İlk olarak patlıcanların birkaç yerine bıçakla küçük delikler açın. Patlıcanları ocakta, fırında veya mangalda içleri tamamen yumuşayana kadar közleyin. Közlenen patlıcanları biraz soğuttuktan sonra kabuklarını soyun ve fazla suyunu süzün.

Patlıcanları bıçakla ince ince kıyın veya çatalla ezin. Ayrı bir kapta tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırın. Hazırladığınız karışımı patlıcanlara ekleyerek tüm malzemeleri iyice harmanlayın. Daha kremamsı bir kıvam isterseniz süzme yoğurt da ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız mütebbel karışımını servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip nar taneleri, maydanoz veya pul biberle süsleyebilirsiniz.

İlgili Konular: #mütebbel #mütebbel nasıl yapılır #hatay mutfağı

İlgili Haberler

Tatlı isteğini bastıran lezzet: Elmalı fit bar tarifi
Tatlı isteğini bastıran lezzet: Elmalı fit bar tarifi Elma, hurma ve granolanın buluştuğu elmalı fit bar, tatlı krizlerini pratik bir atıştırmalıkla geçirmek isteyenler için farklı bir alternatif sunuyor.
Az malzemeyle nefis lezzet: Çıtır çıtır patates mücver tarifi
Az malzemeyle nefis lezzet: Çıtır çıtır patates mücver tarifi Kahvaltı ve çay saatlerinde sofraları lezzetlendiren patates mücver, pratik hazırlanışıyla öne çıkıyor. İşte çıtır patates mücver yapmak için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi.
Dışı kızarmış, içi yumuşacık: MasterChef mangalda ciğer şiş tarifi
Dışı kızarmış, içi yumuşacık: MasterChef mangalda ciğer şiş tarifi Kömür ateşinde kısa sürede pişen, kuyruk yağıyla lezzeti katlanan mangalda ciğer şiş, doğru hazırlanıp pişirildiğinde yumuşacık dokusuyla sofraların favorisi oluyor.