Hatay mutfağının efsane lezzeti: Belen Tava

Klasik fırın yemeklerinden ayrılan Belen Tava, etin kendi suyu ve sebzelerin aromasıyla fırında ağır ağır pişerek pamuk gibi bir kıvama ulaşır. Yapımı son derece pratik olmasına rağmen sunduğu lezzet derinliğiyle özel davet sofralarının vazgeçilmezidir.

BELEN TAVA TARİFİ

Malzemeler

600 g kuzu pirzola veya kuzu kol (satırla hafif küçültülmüş ya da küçük kuşbaşı doğranmış)

15-20 adet arpacık soğan (soyulmuş, bütün)

10-12 diş sarımsak (soyulmuş, bütün)

3 adet kapya biber (iri doğranmış)

3 adet yeşil sivri biber (iri doğranmış)

3 adet etli domates (kabukları soyulup küp doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kekik, pul biber ve toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

Yapılışı