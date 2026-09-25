Hatay mutfağının efsane lezzeti: Belen Tava

Klasik fırın yemeklerinden ayrılan Belen Tava, etin kendi suyu ve sebzelerin aromasıyla fırında ağır ağır pişerek pamuk gibi bir kıvama ulaşır. Yapımı son derece pratik olmasına rağmen sunduğu lezzet derinliğiyle özel davet sofralarının vazgeçilmezidir.
BELEN TAVA TARİFİ
Malzemeler
- 600 g kuzu pirzola veya kuzu kol (satırla hafif küçültülmüş ya da küçük kuşbaşı doğranmış)
- 15-20 adet arpacık soğan (soyulmuş, bütün)
- 10-12 diş sarımsak (soyulmuş, bütün)
- 3 adet kapya biber (iri doğranmış)
- 3 adet yeşil sivri biber (iri doğranmış)
- 3 adet etli domates (kabukları soyulup küp doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı kekik, pul biber ve toz kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber
Yapılışı
- Geniş bir karıştırma kabına doğranmış kuzu etini, bütün arpacık soğanları, sarımsakları, iri doğranmış kapya ve yeşil biberleri alın.
- Ayrı bir kasede zeytinyağını, biber salçasını, tuzu ve baharatları 2-3 yemek kaşığı ılık suyla açıp karıştırın. Hazırladığınız sosu et ve sebzelerin üzerine döküp elinizle iyice harmanlayın.
- Soslanan etli karışımı döküm bir tavaya, toprak borcama veya fırın tepsisine eşit şekilde yayın. Üzerine küp doğranmış domatesleri serpiştirin.
- Küçük parçalar halinde kestiğiniz 2 yemek kaşığı tereyağını yemeğin üzerine dağıtın.
- Islatılıp sıkılmış pişirme kağıdını tepsinin üzerine kapatın (üzerinin hemen yanmaması için). Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 40 dakika üstü kapalı pişirin. Ardından pişirme kağıdını alıp etler ve soğanlar üzeri karamelize olana kadar 10-15 dakika daha fırınlayın.