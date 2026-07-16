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Hatay mutfağının eşsiz lezzeti: Kireçte kabak tatlısı tarifi

Hatay mutfağının eşsiz lezzeti: Kireçte kabak tatlısı tarifi

16.07.2026 14:30:00
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Haber Merkezi
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Hatay mutfağının eşsiz lezzeti: Kireçte kabak tatlısı tarifi

Geleneksel Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan kireçte kabak tatlısı, dışı kıtır, içi yumuşak dokusuyla tatlı severlerin beğenisini kazanıyor. Sönmemiş kireçle hazırlanan kireç kaymağı sayesinde kendine özgü kıvamını alan bu tatlı, doğru yöntemle evde de hazırlanabiliyor. İşte kireçte kabak tarifi ve püf noktaları.
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Kireçte kabak tatlısı, özellikle Hatay, Adana, Antalya ve Akdeniz mutfağında uzun yıllardır yapılan geleneksel bir tatlıdır. Tatlının en önemli özelliği, kabakların kireç kaymağında bekletilerek pişirilmesi sayesinde dış kısmının kıtır, iç kısmının ise yumuşak kalmasıdır. Ardından şekerle pişirilen kabaklar, kendine has dokusu ve lezzetiyle sofralarda yerini alır.

KİREÇTE KABAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tatlı için

  • 1 kilogram sert kabak (bal kabağı)
  • 800 gram toz şeker
  • 1 litre kireç kaymağı
  • Bol su

Servis için

  • Dövülmüş Antep fıstığı
  • Ceviz içi
  • Tahin (isteğe bağlı)
  • Kaymak

KİREÇTE KABAK NASIL YAPILIR?

Sönmemiş kireç suyla karıştırılarak birkaç saat dinlendirilir. Kireç dibe çöktükten sonra üstte kalan berrak sıvı dikkatlice alınır. Bu sıvı, kireç kaymağı olarak kullanılır.

Kabaklar iri küpler halinde doğranır ve hazırlanan kireç kaymağında yaklaşık 8-12 saat bekletilir. Süre sonunda kabaklar çıkarılır ve kireç kalıntılarından tamamen arınması için bol suyla birkaç kez iyice yıkanır.

Yıkanan kabaklar tencereye alınır, üzerine toz şeker eklenerek birkaç saat dinlendirilir. Kabaklar suyunu saldıktan sonra orta ateşte yaklaşık 45-60 dakika pişirilir. Kabaklar şeffaf bir görünüm aldığında tatlı hazır olur.

Soğuyan tatlı servis tabağına alınır. Üzeri Antep fıstığı, ceviz veya kaymakla süslenerek servis edilir.

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