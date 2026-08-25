Hazır yufkayla boyoz tarifi: Çıtır çıtır nefis boyoz nasıl yapılır?

İzmir denince akla gelen yöresel lezzetlerden biri olan boyoz, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Geleneksel boyoz hamurunun hazırlanması zaman ve emek gerektirirken, yufkadan boyoz tarifi pratikliğiyle öne çıkıyor. Hazır yufka kullanılarak kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, çıtır dış dokusu ve yumuşak iç kısmıyla sofralara farklı bir lezzet katıyor.

YUFKADAN BOYOZ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet hazır yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

İsteğe bağlı beyaz peynir veya lor peyniri

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YUFKADAN BOYOZ NASIL YAPILIR?

Öncelikle tereyağını eritip sıvı yağ, su, sirke ve bir miktar tuzla karıştırın. Hazır yufkalardan birini tezgaha serin ve hazırladığınız yağlı karışımı yufkanın her yerine gelecek şekilde sürün.

İkinci yufkayı üzerine sererek aynı işlemi tekrarlayın. Son yufkayı da üzerine yerleştirdikten sonra yufkaları geniş bir rulo şeklinde sarın. Hazırladığınız ruloyu birkaç parçaya bölün.

Her parçayı elinizle hafifçe bastırarak yuvarlak bir şekil verin. İç harç kullanacaksanız ortasına az miktarda lor veya beyaz peynir koyup kenarlarını kapatın.

Hazırladığınız boyozları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp isteğe göre susam veya çörek otu serpin.

YUFKADAN BOYOZ KAÇ DERECEDE PİŞİRİLİR?

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Boyozların üzeri güzelce kızarıp çıtır hale geldiğinde fırından çıkarabilirsiniz.