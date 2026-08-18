Hazır yufkayla yapılıyor: Patatesli gül böreği tarifi

Çay saatleri ve misafir sofraları için pratik bir börek arayanların favorisi olacak gül böreği, şık görünümü ve nefis lezzetiyle öne çıkıyor. Hazır yufkayla kolayca hazırlanan bu tarifte patatesli iç harç kullanılıyor. Yufkaların gül şeklinde sarılmasıyla hazırlanan börek, fırında nar gibi kızarıp çıtır bir kıvam alıyor.

GÜL BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

5 adet yufka

6 adet patates

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için çörek otu

GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Gül böreği yapmak için öncelikle patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve güzelce ezin. Soğanı küçük küçük doğrayarak tavada sıvı yağ ile kavurun. Soğanlar yumuşayınca salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Ardından ezilmiş patatesleri tavaya alın. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek tüm malzemeleri karıştırın. Hazırladığınız iç harcı bir kenarda soğumaya bırakın.

Böreğin sosu için yumurta, süt, yoğurt ve sıvı yağı bir kasede çırpın. Yufkalardan birini tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sostan sürün. Yufkayı önce dört parçaya bölün.

Her parçanın geniş kısmına patatesli harçtan yerleştirin. Yufkanın kenarlarını hafifçe içe doğru katlayıp rulo şeklinde sarın. Daha sonra ruloyu kendi etrafında dolayarak gül şekli verin.

Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde yerleştirin. Üzerlerine kalan sostan sürüp isteğe göre çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirdiğiniz gül böreklerini sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.