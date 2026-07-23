Hazırını aratmayacak lezzet: Ev yapımı ranch sos tarifi

Kremamsı dokusu ve ferah aromasıyla dünya mutfağının en sevilen soslarından biri olan ranch sos, özellikle fast food ve atıştırmalıkların yanında sıkça tercih ediliyor. Yoğurt, mayonez ve baharatların uyumuyla hazırlanan bu sos, sadece birkaç dakikada hazır hale geliyor. İşte lezzetiyle fark yaratan ev yapımı ranch sos tarifi.

RANCH SOS İÇİN MALZEMELER

4 yemek kaşığı mayonez

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı krema (isteğe bağlı)

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı kuru soğan tozu (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

RANCH SOS NASIL YAPILIR?

Mayonez, süzme yoğurt ve kremayı bir kasede pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Rendelenmiş sarımsağı ve limon suyunu ekleyin.

Dereotu, maydanoz ve baharatları ilave ederek iyice karıştırın.

Sosu buzdolabında 20-30 dakika dinlendirin.

Soğuk olarak servis edin.

Ranch sosun püf noktaları

Süzme yoğurt kullanmanız daha yoğun kıvam elde etmenizi sağlar.

Taze dereotu ve maydanoz, sosun aromasını belirgin şekilde artırır.

Daha akışkan bir kıvam için 1-2 yemek kaşığı süt ekleyebilirsiniz.

Dinlendirilmiş ranch sos, baharatların aroması sayesinde daha lezzetli olur.

RANCH SOS HANGİ YEMEKLERLE YENİR?