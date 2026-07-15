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Hem hafif hem gösterişli: Yelpaze tavuk tarifi
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Hem hafif hem gösterişli: Yelpaze tavuk tarifi

15.07.2026 17:34:00
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Haber Merkezi
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Hem hafif hem gösterişli: Yelpaze tavuk tarifi

Şık sunumu, yumuşacık dokusu ve sebzelerle zenginleşen lezzetiyle yelpaze tavuk, pratik ama etkileyici bir ana yemek alternatifi sunuyor. İşte sunumuyla göz dolduran yelpaze tavuk tarifi...

Hem hafif hem gösterişli: Yelpaze tavuk tarifi

Hem hafif hem de gösterişli bir ana yemek hazırlamak isteyenler için yelpaze tavuk tarifi harika bir seçenek. Tavuk göğsüne açılan ince ceplerin içerisine yerleştirilen renkli sebzeler, hem lezzeti artırıyor hem de sofralara şık bir görünüm kazandırıyor. Fırında pişerken baharatlı sosuyla bütünleşen tavuk, yumuşacık kıvamı ve iştah açan görüntüsüyle herkesin beğenisini topluyor. İşte sunumuyla göz dolduran yelpaze tavuk tarifi...

Hem hafif hem gösterişli: Yelpaze tavuk tarifi

YELPAZE TAVUK TARİFİ

Malzemeler

Tavuk için:

  • 2 adet tavuk göğsü
  • 1 adet kapya biber (iri doğranmış)
  • Yarım adet kabak (ince dilimlenmiş)
  • Yarım adet kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)
  • 2 dilim limon

Sosu için:

  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Çeyrek çay kaşığı tuz
  • Çeyrek çay kaşığı karabiber

YELPAZE TAVUK YAPILIŞI

Tavuk göğüslerinin üzerine tamamen kesmeden, eşit aralıklarla derin çizikler atarak cepler oluşturun.

Kapya biber, kabak, kırmızı soğan ve limon dilimlerini hazırladığınız ceplere sırayla yerleştirin.

Ayrı bir kapta zeytinyağı, maydanoz, sarımsak, kekik, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.

Hazırladığınız sosu tavukların her yerine eşit şekilde sürün.

Tavukları fırın kabına alın ve önceden ısıtılmış 185 derece fırında yaklaşık 25 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Fırından çıkan yelpaze tavuğu sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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