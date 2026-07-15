Hem hafif hem gösterişli: Yelpaze tavuk tarifi

Hem hafif hem de gösterişli bir ana yemek hazırlamak isteyenler için yelpaze tavuk tarifi harika bir seçenek. Tavuk göğsüne açılan ince ceplerin içerisine yerleştirilen renkli sebzeler, hem lezzeti artırıyor hem de sofralara şık bir görünüm kazandırıyor. Fırında pişerken baharatlı sosuyla bütünleşen tavuk, yumuşacık kıvamı ve iştah açan görüntüsüyle herkesin beğenisini topluyor. İşte sunumuyla göz dolduran yelpaze tavuk tarifi...