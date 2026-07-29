Hem kolay hem pratik hem çıtır çıtır: Ispanaklı tepsi böreği tarifi

Kahvaltı sofralarına yeşilliğin ferahlığını ve nefis bir aromayı taşıyan ıspanaklı börek, doğru soslandığında hamurlaşmadan üzeri çıtır, içi ise nemli ve yumuşacık kalan muazzam bir ana öğün alternatifi sunar. Bu tarifin püf noktası, sosunda kullanılan soda (maden suyu) ve ıspanağın suyunu salmaması için uygulanan ön hazırlık disiplinidir. Soda, yufka katlarının fırında kabararak kat kat ayrılmasını ve milföy benzeri hafif bir doku kazanmasını sağlar.

ISPANAKLI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

4 adet taze günlük yufka

1 su bardağı soda (maden suyu)

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

500 gram taze ıspanak (yıkanmış, kurulanmış ve ince kıyılmış)

2 adet orta boy kuru soğan (yemeklik ince kıyılmış)

150 gram lor peyniri veya ufalanmış beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber ve pul biber

Tuz (peynirin tuzuna göre ayarlayın)

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Çörek otu veya susam

Yapılışı