Hem kolay hem pratik hem çıtır çıtır: Ispanaklı tepsi böreği tarifi

Kahvaltı sofralarına yeşilliğin ferahlığını ve nefis bir aromayı taşıyan ıspanaklı börek, doğru soslandığında hamurlaşmadan üzeri çıtır, içi ise nemli ve yumuşacık kalan muazzam bir ana öğün alternatifi sunar. Bu tarifin püf noktası, sosunda kullanılan soda (maden suyu) ve ıspanağın suyunu salmaması için uygulanan ön hazırlık disiplinidir. Soda, yufka katlarının fırında kabararak kat kat ayrılmasını ve milföy benzeri hafif bir doku kazanmasını sağlar.
ISPANAKLI BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet taze günlük yufka
- 1 su bardağı soda (maden suyu)
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 500 gram taze ıspanak (yıkanmış, kurulanmış ve ince kıyılmış)
- 2 adet orta boy kuru soğan (yemeklik ince kıyılmış)
- 150 gram lor peyniri veya ufalanmış beyaz peynir
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber ve pul biber
- Tuz (peynirin tuzuna göre ayarlayın)
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Çörek otu veya susam
Yapılışı
- Kıyılmış ıspanakların üzerine az miktarda tuz serpip elinizle hafifçe ovun. Çıkan fazla yeşil suyu avucunuzda sıkıp süzün (Bu adım böreğin hamurlaşmasını önler). Bir tavada zeytinyağında soğanları hafif karamelize olana kadar soteleyin. Sotelenen soğanları ve baharatları ılındıktan sonra ıspanaklara ekleyin. Son olarak peyniri ilave edip harcı zedelemeden karıştırın.
- Derin bir kapta maden suyu, süt, sıvı yağ ve yumurtayı pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine ilk yufkayı kenarları tepsiden dışarı taşacak şekilde serin. Yufkanın üzerine hazırladığınız sodalı sostan birkaç kaşık gezdirip fırçayla yayın.
- İkinci yufkayı parçalayarak/büzüştürerek tepsiye yayın ve soslayın. Hazırladığınız ıspanaklı iç harcın tamamını bu katmana eşit şekilde dağıtın.
- Üçüncü yufkayı ıspanakların üzerine büzüştürerek serin ve soslayın. İlk yufkanın dışarı taşan kenarlarını içeriye katlayın. Dördüncü yufkayı en üste düzgünce serin. Kalan sodalı sosun tamamını böreğin üzerine dökün.
- Böreği fırına vermeden önce tepsideyken kare veya dikdörtgen dilimler halinde kesin. Sosun dilim aralarına iyice nüfuz etmesi için böreği bu şekilde en az 15-20 dakika dinlendirin.
- Üzerine sıvı yağ ile çırpılmış yumurta sarısı sürün, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında (alt-üst ayarda), üzeri nar gibi kızarıp kabarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.