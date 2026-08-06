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Hem pratik hem doyurucu lezzetler arayanlara: Glütensiz 6 atıştırmalık tarifi
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Hem pratik hem doyurucu lezzetler arayanlara: Glütensiz 6 atıştırmalık tarifi

6.08.2026 16:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hem pratik hem doyurucu lezzetler arayanlara: Glütensiz 6 atıştırmalık tarifi

Glütensiz beslenirken atıştırmalık seçeneklerini sınırlamak zorunda değilsiniz. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu 5 glütensiz tarif, hem pratik hem de lezzetli alternatifler sunuyor.

Hem pratik hem doyurucu lezzetler arayanlara: Glütensiz 6 atıştırmalık tarifi

Glütensiz beslenirken atıştırmalık seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünüyorsanız, mutfakta hazırlayabileceğiniz birbirinden kolay tariflerle bu düşünceyi değiştirebilirsiniz. Glütensiz atıştırmalık tarifleri arasında yer alan tatlı ve tuzlu seçenekler; kahve molasından çay saatine, ara öğünden misafir ikramına kadar farklı zamanlarda değerlendirilebilir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz 3 tatlı ve 3 tuzlu glütensiz atıştırmalık tarifi...

Hem pratik hem doyurucu lezzetler arayanlara: Glütensiz 6 atıştırmalık tarifi

1. HURMALI ÇİKOLATA TOPLARI TARİFİ

Malzemeler:

  • 10 adet çekirdeksiz hurma
  • 1 su bardağı ceviz veya badem
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
  • 1-2 yemek kaşığı süt veya su

Yapılışı:

Hurmaları yumuşaması için kısa süre sıcak suda bekletin ve suyunu süzün. Cevizleri mutfak robotunda çekin. Hurmaları, kakaoyu ve Hindistan cevizini ekleyerek tüm malzemeleri kıvam alana kadar çekin. Karışım kuru kalırsa azar azar süt veya su ilave edin. Harçtan küçük parçalar alarak yuvarlayın. Hazırladığınız topları Hindistan cevizine veya kakaoya bulayarak buzdolabında dinlendirin.

Hem pratik hem doyurucu lezzetler arayanlara: Glütensiz 6 atıştırmalık tarifi

2. MUZLU GLÜTENSİZ YULAF KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 olgun muz
  • 1,5 su bardağı glütensiz yulaf ezmesi
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 2 yemek kaşığı bitter çikolata parçaları
  • 1 avuç ceviz

Yapılışı:

Muzları bir çatal yardımıyla ezin. Üzerine glütensiz yulafı, tarçını, çikolata parçalarını ve iri doğranmış cevizleri ekleyerek karıştırın. Harçtan kaşık yardımıyla parçalar alıp yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kurabiyeler hafifçe kızardığında fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Hem pratik hem doyurucu lezzetler arayanlara: Glütensiz 6 atıştırmalık tarifi

3. ÇİLEKLİ YOĞURT KUP TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 kase çilek
  • 3-4 yemek kaşığı glütensiz granola
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Yapılışı:

Çilekleri temizleyip küçük parçalar halinde doğrayın. Yoğurdu bal ile karıştırın. Servis bardaklarının tabanına bir miktar glütensiz granola koyun. Üzerine yoğurt ve çilek ekleyin. Malzemeler bitene kadar katları tekrarlayın. Son olarak Hindistan cevizi ve birkaç parça çilekle süsleyerek servis edin.

Hem pratik hem doyurucu lezzetler arayanlara: Glütensiz 6 atıştırmalık tarifi

4. PEYNİRLİ MISIR MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 300 gram haşlanmış mısır
  • 100 gram beyaz peynir
  • 100 gram kaşar peyniri
  • 2 yumurta
  • 1 avuç dereotu
  • 3-4 yemek kaşığı glütensiz un
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • Tuz

Yapılışı:

Haşlanmış mısırları bir kaba alın. Üzerine ezilmiş beyaz peyniri, rendelenmiş kaşarı ve ince kıyılmış dereotunu ekleyin. Yumurtaları kırıp glütensiz unu ve baharatları ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırarak kıvamlı bir harç hazırlayın. Harcı 10 dakika dinlendirin. Tavada az miktarda yağ ısıtın ve harçtan kaşıkla parçalar alarak tavaya yerleştirin. Mücverleri iki tarafı da kızarana kadar pişirin.

Hem pratik hem doyurucu lezzetler arayanlara: Glütensiz 6 atıştırmalık tarifi

5. PATATESLİ MİNİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 adet haşlanmış patates
  • 1 yumurta
  • 3 yemek kaşığı glütensiz un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı nane
  • 2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar

Yapılışı:

Haşlanmış patatesleri ezerek püre haline getirin. Üzerine yumurta, glütensiz un, kaşar, maydanoz ve baharatları ekleyip yoğurun. Harçtan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak köfte şekli verin. Yapışmaz tavada az miktarda yağ ile iki tarafını kızartın. Daha hafif bir sonuç için köfteleri yağlı kağıt serili tepside 190 derecede fırınlayabilirsiniz.

Hem pratik hem doyurucu lezzetler arayanlara: Glütensiz 6 atıştırmalık tarifi

6. BAHARATLI FIRIN NOHUT TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • Tuz
  • Karabiber

Yapılışı:

Haşlanmış nohutları iyice süzün ve kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Bir kaseye aldığınız nohutları zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tek sıra halinde yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, dışları çıtırlaşana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Daha eşit kızarmaları için pişirme sırasında tepsiyi bir kez sallayın.

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