Hindistan’ın meşhur sokak lezzeti: Pani puri tarifi...

Hindistan'ın en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan pani puri, çıtır çıtır purilerin içinin patatesli harç ve baharatlı, ekşi suyla doldurulmasıyla hazırlanıyor. İşte, farklı tatların bir araya geldiği bu lezzeti evde denemek isteyenler için pani puri tarifi...

PANİ PURİ NEDİR?

Pani puri, Hindistan'da özellikle sokak lezzeti olarak öne çıkan, içi boş ve kızartılmış çıtır hamur toplarıyla hazırlanan bir atıştırmalıktır. Mumbai'de “pani puri” adıyla bilinen lezzet, Hindistan'ın farklı bölgelerinde golgappa, puchka ve gupchup gibi isimlerle de anılıyor. Çıtır purilerin içine genellikle haşlanmış patates, nohut veya maş fasulyesi filizi konuluyor. Ardından üzerine nane, kişniş, demirhindi ve baharatlarla hazırlanan aromalı su ekleniyor.

PANİ PURİ MALZEMELERİ

İç harcı için

2-3 adet orta boy patates

1 adet küçük boy soğan

1-1,5 yemek kaşığı doğranmış kişniş

1 tatlı kaşığı kavrulmuş kimyon

1 tatlı kaşığı chaat masala

Çeyrek çay kaşığı kırmızı biber

Tuz

Baharatlı su için

Yarım su bardağı taze nane

1 su bardağı kişniş

1 parça taze zencefil

2-3 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı demirhindi

3,5-4 yemek kaşığı jaggery veya şeker

1 tatlı kaşığı kavrulmuş kimyon

1 tatlı kaşığı chaat masala

Tuz

Su

Diğer malzemeler

24-30 adet hazır pani puri

İsteğe bağlı demirhindi veya hurmalı chutney

İsteğe bağlı boondi

Bu ölçüler yaklaşık 4 kişilik hazırlanabilir ve 24-30 adet pani puri için yeterlidir.

PANİ PURİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle patatesler haşlanır, kabukları soyulduktan sonra küçük parçalar halinde doğranır. İnce kıyılmış soğan ve kişniş eklenir. Kimyon, chaat masala, kırmızı biber ve tuz ilave edilerek tüm malzemeler karıştırılır.

Baharatlı suyu hazırlamak için nane, kişniş, zencefil ve yeşil biber blenderdan geçirilir. Demirhindi, jaggery, kavrulmuş kimyon, chaat masala ve tuz eklenerek karışım pürüzsüz hale getirilir. Ardından su eklenerek istenen kıvama getirilir. Hazırlanan pani buzdolabında soğutulur.

Pani purilerin üst kısmı küçük bir kaşık yardımıyla açılır. İçlerine patatesli harç doldurulur. İsteğe bağlı olarak tatlı chutney eklenir ve son olarak baharatlı sudan ilave edilir.

Pani purinin çıtırlığını kaybetmemesi için hazırlandıktan hemen sonra tüketilmesi önerilir. Bekletildiğinde içindeki su nedeniyle puriler yumuşayabilir.