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Hint mutfağından sofralarınıza gelen nefis lezzet: MasterChef Aloo Gobi tarifi
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Hint mutfağından sofralarınıza gelen nefis lezzet: MasterChef Aloo Gobi tarifi

2.10.2026 11:34:00
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Haber Merkezi
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Hint mutfağından sofralarınıza gelen nefis lezzet: MasterChef Aloo Gobi tarifi

Patates ve karnabaharın yoğun baharatlarla buluştuğu Aloo Gobi farklı bir sebze yemeği arayanlar için lezzetli bir seçenek sunuyor.

Hint mutfağından sofralarınıza gelen nefis lezzet: MasterChef Aloo Gobi tarifi

Kuzey Hindistan mutfağının sevilen yemeklerinden Aloo Gobi, patates ve karnabaharın soğan, domates ve aromatik baharatlarla birlikte pişirilmesiyle hazırlanıyor. Kimyon, zerdeçal, kişniş ve garam masala gibi baharatlarla lezzetlendirilen bu yemek, hem doyurucu hem de pratik bir öğün olarak sofralarda yerini alıyor. İşte baharat sevenlerin yeni favorisi Aloo Gobi tarifi...

 

Hint mutfağından sofralarınıza gelen nefis lezzet: MasterChef Aloo Gobi tarifi

ALOO GOBİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 küçük baş karnabahar
  • 2 adet orta boy patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet domates
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
  • 1-2 adet yeşil biber
  • 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı kimyon tohumu
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı toz kişniş
  • 1 çay kaşığı garam masala
  • Tuz
  • Kırmızı toz biber

ALOO GOBİ TARİFİ

Patatesleri soyup yaklaşık 2 santimetrelik küpler halinde doğrayın. 

Karnabaharı da iri çiçeklere ayırın. 

Soğanı doğrayıp sarımsağı ezin. 

Yeşil biberleri de küçük parçalar halinde hazırlayın.

Geniş bir tavaya sıvı yağı alın ve ısıtın. 

Kimyon tohumlarını ekleyerek kısa süre kavurun. 

Ardından doğranmış soğanı, sarımsağı, rendelenmiş zencefili ve yeşil biberleri tavaya ekleyin. 

Soğanlar yumuşayana kadar soteleyin.

Zerdeçal, toz kişniş, kırmızı toz biber ve tuzu tavaya ekleyip yaklaşık 1 dakika karıştırın. 

Ardından doğranmış patatesleri ve karnabaharları ilave edin. 

Sebzelerin baharatlarla iyice karışmasını sağlayın.

Doğranmış veya rendelenmiş domatesleri sebzelerin üzerine ekleyin. 

Tencerenin kapağını kapatıp yemeği kısık ateşte pişirin. 

Patates ve karnabahar yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirmek yeterli olacaktır. 

Yemeğin fazla sulu olmaması için gerekmedikçe su eklemeyin.

Sebzeler tamamen yumuşadığında garam masalayı ekleyip hafifçe karıştırın. 

Birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocağın altını kapatın.

Hazırladığınız Aloo Gobi'yi sıcak olarak servis edin. 

İsteğe göre üzerine taze kişniş serpiştirerek yemeğin aromasını artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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