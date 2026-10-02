Hint mutfağından sofralarınıza gelen nefis lezzet: MasterChef Aloo Gobi tarifi

Kuzey Hindistan mutfağının sevilen yemeklerinden Aloo Gobi, patates ve karnabaharın soğan, domates ve aromatik baharatlarla birlikte pişirilmesiyle hazırlanıyor. Kimyon, zerdeçal, kişniş ve garam masala gibi baharatlarla lezzetlendirilen bu yemek, hem doyurucu hem de pratik bir öğün olarak sofralarda yerini alıyor. İşte baharat sevenlerin yeni favorisi Aloo Gobi tarifi...