Hızlı ve pratik lezzet: Patates köfte tarifi

Hafta içi akşamlarında ne pişirsem derdine son veren, hem çocukların hem yetişkinlerin severek yediği en garanti yemeklerden biridir fırında patatesli köfte. Köftelerin kendi suyunu patateslere salması ve fırında üzerlerinin hafif kızarıp çıtırlaşması, bu yemeği tencere yemeklerinden çok daha lezzetli kılar.
PATATES KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram orta yağlı kıyma
- 1 adet kuru soğan (rendelenmiş, suyu sıkılmış)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi
- 1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon ve toz kırmızı biber
- Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz
- 3 adet orta boy patates (elma dilim doğranmış)
- 2 adet domates (dilimlenmiş), 3-4 adet yeşil biber
- Sos İçin: 1 yemek kaşığı domates salçası, 1.5 su bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz ve kekik
Yapılışı
- Kıyma, rendelenip suyu sıkılmış soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu ve baharatları derin bir kasede iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yassı oval köfteler şekillendirin.
- Elma dilim doğradığınız patatesleri 1 yemek kaşığı sıvı yağ, biraz tuz ve toz biberle harmanlayın.
- Borcama veya fırın tepsisine bir patates, bir köfte olacak şekilde yan yana sırayla dizin. Aralarına domates dilimleri ve biberleri yerleştirin.
- Sıcak suda salçayı, sıvı yağı, tuzu ve kekiği çırparak çözdürün. Sosu tepsideki malzemelerin üzerine eşitçe gezdirin.
- Üzerini önce ıslatılmış yağlı kağıtla kapatıp önceden ısıtılmış 200°C fırında 30 dakika pişirin. Ardından yağlı kağıdı alıp köfteler ve patatesler nar gibi kızarana kadar 10-15 dakika daha fırınlayın.