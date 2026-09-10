Hızlı ve pratik lezzet: Patates köfte tarifi

Hafta içi akşamlarında ne pişirsem derdine son veren, hem çocukların hem yetişkinlerin severek yediği en garanti yemeklerden biridir fırında patatesli köfte. Köftelerin kendi suyunu patateslere salması ve fırında üzerlerinin hafif kızarıp çıtırlaşması, bu yemeği tencere yemeklerinden çok daha lezzetli kılar.

PATATES KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon ve toz kırmızı biber

Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz

3 adet orta boy patates (elma dilim doğranmış)

2 adet domates (dilimlenmiş), 3-4 adet yeşil biber

Sos İçin: 1 yemek kaşığı domates salçası, 1.5 su bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz ve kekik

Yapılışı