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İç ısıtan enfes lezzet! Ev yapımı patates çorbası tarifi

İç ısıtan enfes lezzet! Ev yapımı patates çorbası tarifi

15.09.2026 19:01:00
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Haber Merkezi
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İç ısıtan enfes lezzet! Ev yapımı patates çorbası tarifi

Sofraların vazgeçilmez çorbalarından biri olan patates çorbası, az malzemeyle kolayca hazırlanmasıyla öne çıkıyor. Yumuşacık kıvamı ve doyurucu lezzetiyle özellikle soğuk günlerde tercih edilen patates çorbasının tarifi merak ediliyor.
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Patates çorbası, mutfakta bulunan temel malzemelerle hazırlanabilen pratik çorbalardan biridir. Patatesin yanı sıra soğan, havuç ve süt gibi malzemelerle hazırlanan çorba, blenderdan geçirildiğinde pürüzsüz ve kremamsı bir kıvama kavuşur. Çorbanın lezzetini artırmak için sebzeleri pişirmeden önce tereyağında hafifçe kavurmak önemli bir püf noktasıdır. İsteğe göre süt yerine krema da kullanılabilir.

PATATES ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 4 adet orta boy patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • İsteğe göre pul biber
  • İsteğe göre kekik

PATATES ÇORBASI TARİFİ

Öncelikle patatesleri soyup küp şeklinde doğrayın. Soğanı ve havucu da küçük parçalar halinde doğrayın.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın. Soğanı ekleyerek birkaç dakika kavurun. Ardından havuç ve sarımsağı ilave edip kavurmaya devam edin.

Unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kısa süre kavurun. Doğradığınız patatesleri tencereye alın ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Tuz ve karabiberi de ilave ettikten sonra sebzeler tamamen yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Patates ve diğer sebzeler yumuşadığında çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Daha sonra sütü yavaşça ekleyip karıştırın. Çorbayı birkaç dakika daha kaynatın.

Kıvamı fazla koyu olursa bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Son olarak baharatlarını kontrol edin ve ocaktan alın.

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