İçinizi ısıtacak ipeksi bir klasik: Restoran usulü kremalı mantar çorbası tarifi...

Dışarıdaki şık restoranlarda içtiğiniz, o kıvamı pürüzsüz, mantarları kararmamış ve buram buram tereyağı kokan mantar çorbasının sırrını ev mutfaklarına taşıyoruz! Akşam yemeklerine şık bir başlangıç yapmak isteyenler için ipeksi dokusuyla mideleri ısıtacak bu tarif, menünüzün en iddialı başlangıcı olacak.

MALZEMELER

400 gram kültür mantarı (Nemli bir bezle silinmiş ve ince dilimlenmiş)

1 adet küçük boy kuru soğan (Çok ince, yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (Ezilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ

2,5 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

1 paket (200 ml) sıvı krema

4 su bardağı sıcak tavuk suyu veya içme suyu

1'er çay kaşığı tuz ve karabiber

Çay kaşığının ucuyla muskat cevizi rendesi (Opsiyonel ama restoran lezzetinin sırrıdır)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş ve derin bir tencereye sıvı yağı ve tereyağının yarısını alın. Yağ iyice kızdığında ince dilimlenmiş mantarları ekleyin. Yüksek ateşte, mantarlar suyunu salıp çekene ve hafifçe kızarana kadar soteleyin. (Mantarların bir kısmını sunumda kullanmak üzere ayırın).

Kalan tereyağını, ince doğranmış soğanı ve sarımsakları tencereye ilave edin. Soğanlar şeffaflaşıp yumuşayana kadar mantarlarla birlikte sotelemeye devam edin.

Tencereye unu ekleyin. Unun çiğ kokusu çıkana ve rengi çok hafif dönene kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Kavrulan unun üzerine sıcak suyu (veya tavuk suyunu) ve soğuk sütü ekleyin. Unun topaklanmaması için bu aşamada tel çırpıcıyla hızlıca ve sürekli karıştırın. Çorba kaynayana kadar orta ateşte pişirin.

Çorba kaynayıp kıvam aldığında ocağın altını iyice kısın. Bir kasede bekleyen sıvı kremanın içine çorbanın sıcak suyundan bir kepçe ekleyip ılıtın (kesilmemesi için). Ilınan kremayı yavaş yavaş çorbaya ilave edip karıştırın. Tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Sıcacık çorbayı kaselere paylaştırın. Üzerine ayırdığınız sote mantar dilimlerini ve arzuya göre birkaç damla zeytinyağı veya dereotu ekleyerek servis yapın.