İncecik hamuru ve tel tel katlarıyla enfes lezzet: Tavada yağlı katmer tarifi

Kat kat ayrılan dokusu ve tereyağlı lezzetiyle yağlı katmer, özellikle sıcak kahvaltı sofralarının sevilen hamur işlerinden biri. Üstelik bu nefis lezzeti hazırlamak için fırına da ihtiyacınız yok. Hamurun dinlendirilmesi ve ince açılmasıyla hazırlanan tavada yağlı katmer, dışı kızarmış, içi yumuşacık katlarıyla çayın yanına çok yakışıyor. Peki, tavada yağlı katmer nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tavada yağlı katmer tarifi ve püf noktaları...