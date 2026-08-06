İncecik hamuru ve tel tel katlarıyla enfes lezzet: Tavada yağlı katmer tarifi

Kat kat ayrılan dokusu ve tereyağlı lezzetiyle yağlı katmer, özellikle sıcak kahvaltı sofralarının sevilen hamur işlerinden biri. Üstelik bu nefis lezzeti hazırlamak için fırına da ihtiyacınız yok. Hamurun dinlendirilmesi ve ince açılmasıyla hazırlanan tavada yağlı katmer, dışı kızarmış, içi yumuşacık katlarıyla çayın yanına çok yakışıyor. Peki, tavada yağlı katmer nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tavada yağlı katmer tarifi ve püf noktaları...
TAVADA YAĞLI KATMER TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 5-6 su bardağı un
Bezeleri yağlamak için:
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- Katları için:
- 100 gram eritilmiş tereyağı
TAVADA YAĞLI KATMER YAPILIŞI
Hamuru hazırlayın:
- Geniş bir yoğurma kabına ılık su, ılık süt ve tuzu alın.
- Tuz çözülene kadar karıştırın.
- Unu azar azar ve kontrollü şekilde ekleyerek yoğurun.
- Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.
Bezeleri oluşturun:
- Hazırladığınız hamuru 8 eşit parçaya bölün.
- Her parçayı yuvarlayarak beze haline getirin.
Hamurları dinlendirin:
- Bezeleri sıvı yağa bulayıp geniş bir tepsiye yerleştirin.
- Üzerlerini kapatarak yaklaşık 15 dakika dinlendirin.
İncecik açın:
- Dinlenen bezeleri teker teker alın ve yağlı tezgahta elinizle mümkün olduğunca ince açın.
- Hamurun üzerine eritilmiş tereyağını eşit şekilde sürün.
Katları oluşturun:
- Hamuru rulo şeklinde sarın.
- Ardından ruloyu kendi etrafında dolayarak gül şekline getirin.
- Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayın.
Tekrar dinlendirin:
- Hazırladığınız hamurları kapatıp buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirin.
- Bu aşama, katların daha belirgin olmasına yardımcı olur.
Katmerleri açın:
- Dinlenen bezeleri buzdolabından çıkarın.
- Her birini merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde, nazikçe açın.
Tavada pişirin:
- Yapışmaz tavayı orta ateşte ısıtın.
- Tavayı hafifçe yağlayıp katmerleri arkalı önlü pişirin.
- Her iki tarafı da güzelce kızarana kadar kontrollü şekilde pişirmeye devam edin.
Sıcak servis edin:
- Altın rengini alan katmerleri tavadan alın ve sıcakken servis edin.
- Afiyet olsun!