İncecik köfte, bol peynir ve enfes sos: Smash burger tarifi

Smash burger, köftenin tavada spatulayla bastırılarak ince şekilde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Dana döş kıymadan hazırlanan köfteler, sotelenmiş soğan ve burger peyniriyle buluşturuluyor. Mayonez, ketçap, hardal ve kornişon turşuyla hazırlanan sos ise burgerin lezzetini tamamlıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz smash burger tarifi...
SMASH BURGER TARİFİ
Malzemeler
Köftesi için:
- 650 gram tek çekim dana döş kıyma
- Tuz
- Karabiber
- 3 adet iri boy soğan
- Zeytinyağı
Sosu için:
- 4 yemek kaşığı mayonez
- 4 yemek kaşığı ketçap
- 2 yemek kaşığı hardal
- 3-4 adet kornişon turşu
- 1 tatlı kaşığı turşu suyu
Diğer malzemeler:
- Hamburger ekmeği
- Burger peyniri
SMASH BURGER YAPILIŞI
1. Köfteleri hazırlayın
- Dana döş kıymayı geniş bir kaba alın.
- Tuz ve karabiberi ekleyerek kısa süre yoğurun.
- Kıymadan yaklaşık 80 gramlık parçalar koparıp yuvarlayarak köfte topları hazırlayın.
2. Burger sosunu hazırlayın
- Mayonez, ketçap ve hardalı bir kaseye alın.
- Kornişon turşuları küçük küpler halinde doğrayarak karışıma ekleyin.
- Turşu suyunu da ilave edip tüm malzemeyi karıştırın.
3. Soğanları soteleyin
- Geniş bir tavayı iyice ısıtın.
- Bir miktar zeytinyağı ekleyip piyazlık doğranmış soğanları tavaya alın.
- Soğanları 2-3 dakika soteledikten sonra tavadan çıkarıp kenara alın.
4. Köfteleri tavada bastırarak pişirin
- Aynı tavayı yeniden ısıtın ve hazırladığınız köfte toplarını tavaya yerleştirin.
- Köftelerin üzerine spatulayla güçlü şekilde bastırarak ince bir şekil verin.
- Köftelerin üzerine sotelenmiş soğanlardan yerleştirip tekrar bastırın.
5. Peynirleri ekleyin
- Köftenin bir tarafı iyice kızardığında spatulayla çevirin.
- Üzerine burger peynirini yerleştirin ve köfte tamamen pişene kadar bekleyin.
- Peynirin sıcaklığın etkisiyle erimesini sağlayın.
6. Burgeri birleştirin
- Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesin.
- İç kısımlarını aynı tavada hafifçe kızartın.
- Hazırladığınız sosu ekmeklerin iç yüzeylerine sürün.
- Peynirli köfteleri ekmeklerin arasına yerleştirin.
- Smash burgeri sıcak olarak servis edin.
- Afiyet olsun!