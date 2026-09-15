İpek Yolu’nun unutulmuş mirası: Fisincan Pilavı

Etli ve tavuklu yemeklerde ekşi-tatlı (süveyş) dengesini sevenler için Fısıncan (Fisinjan / Fısıncan pilavı), bilinen tüm tencere yemeklerini unutturacak kadar derin bir aromaya sahiptir. Doğu Azerbaycan ve Kuzey İran mutfağının en prestijli düğün yemeklerinden biri olan bu tarif; salça, domates veya krema barındırmaz. Sosunun o kendine has koyu, neredeyse siyah rengini ve kremsi dokusunu tamamen ceviz yağının nar ekşisindeki asitle tepkimeye girmesinden alır.
FISINCAN TARİFİ
Malzemeler
- 800 g kemikli tavuk kalça veya bütün ördek/tavuk parçaları
- 300 g ceviz içi (mümkünse çekilip ince toz haline getirilmiş)
- 1 su bardağı doğal, koyu nar ekşisi (şeker ilavesiz)
- 2 adet büyük boy kuru soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
- 1,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1/2 çay kaşığı tarçın
- 1/2 çay kaşığı safran veya zerdeçal (isteğe bağlı)
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- Yağsız geniş bir tencereye ince çekilmiş cevizi alın. Kısık ateşte, sürekli karıştırarak yakmadan kokusu çıkana ve kendi doğal yağını salmaya başlayana kadar yaklaşık 7-8 dakika kavurun.
- Kavrulan cevizin üzerine nar ekşisini ve sıcak suyu ekleyin. Ocağın altını en kısığa getirin. Sos koyulaşıp rengi iyice koyulaşana kadar yaklaşık 20 dakika ağır ağır kaynamaya bırakın. (Bu aşamada cevizin yağı yüzeye çıkacak ve sos mor-siyah bir ton alacaktır.)
- Ayrı bir tavada tereyağını eritin. Suyu sıkılmış rendelenmiş soğanları pembeleşene kadar soteleyin. Ardından tavuk parçalarını ekleyip tuz, karabiber ve tarçın eşliğinde dışı hafif altın sarısı olana kadar 5-6 dakika mühürleyin.
- Mühürlenen tavukları ve soğanlı karışımı tenceredeki koyu cevizli nar sosunun içine aktarın. Tencerenin kapağını kapatın.
- Kısık ateşte, tavuklar kemiğinden ayrılacak kadar yumuşayana ve sos tamamen yağını üzerine bırakana dek yaklaşık 40-45 dakika pişirin.