İpek Yolu’nun unutulmuş mirası: Fisincan Pilavı

Etli ve tavuklu yemeklerde ekşi-tatlı (süveyş) dengesini sevenler için Fısıncan (Fisinjan / Fısıncan pilavı), bilinen tüm tencere yemeklerini unutturacak kadar derin bir aromaya sahiptir. Doğu Azerbaycan ve Kuzey İran mutfağının en prestijli düğün yemeklerinden biri olan bu tarif; salça, domates veya krema barındırmaz. Sosunun o kendine has koyu, neredeyse siyah rengini ve kremsi dokusunu tamamen ceviz yağının nar ekşisindeki asitle tepkimeye girmesinden alır.

FISINCAN TARİFİ

Malzemeler

800 g kemikli tavuk kalça veya bütün ördek/tavuk parçaları

300 g ceviz içi (mümkünse çekilip ince toz haline getirilmiş)

1 su bardağı doğal, koyu nar ekşisi (şeker ilavesiz)

2 adet büyük boy kuru soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

1,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı safran veya zerdeçal (isteğe bağlı)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı