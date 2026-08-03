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İpeksi kremasıyla tam kıvamında: Bisküvili crème brûlée tarifi

İpeksi kremasıyla tam kıvamında: Bisküvili crème brûlée tarifi

3.08.2026 09:43:00
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Haber Merkezi
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İpeksi kremasıyla tam kıvamında: Bisküvili crème brûlée tarifi

Klasik Fransız tatlısı crème brûlée, kıtır bisküvi tabanıyla farklı bir lezzete dönüşüyor. Fırında benmari usulü pişirilen yumuşacık vanilyalı krema ve üzerindeki karamelize şeker tabakasıyla bu tarif, özel davet sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.
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İnce ve çıtır karamel tabakasıyla tanınan crème brûlée, evde de kolayca hazırlanabiliyor. Bisküvi tabanı sayesinde hem daha doyurucu hem de farklı bir doku kazanan bu tarif, doğru pişirme tekniğiyle ipeksi bir kıvama ulaşıyor. İşte adım adım fırında bisküvili crème brûlée tarifi...

BİSKÜVİLİ CRÈME BRÛLÉE İÇİN MALZEMELER

Tabanı için

  • 200 gram petibör bisküvi
  • 70 gram eritilmiş tereyağı

Kreması için

  • 500 ml sıvı krema
  • 100 ml tam yağlı süt
  • 5 adet yumurta sarısı
  • 80 gram toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya 1 vanilya çubuğu
  • Bir tutam tuz

Üzeri için

  • 5-6 yemek kaşığı toz şeker

BİSKÜVİLİ CRÈME BRÛLÉE NASIL YAPILIR?

Fırını 150 dereceye ısıtın.

Petibör bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin ve eritilmiş tereyağıyla karıştırın.

Karışımı fırına dayanıklı ramekin kaplarının tabanına bastırarak yerleştirin.

Krema ve sütü bir sos tenceresinde kaynama noktasına gelmeden ısıtın.

Ayrı bir kapta yumurta sarıları ile şekeri rengi açılana kadar çırpın.

Isınan kremayı yumurtalı karışıma yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın.

Vanilya ve tuzu ilave edip karışımı ince bir süzgeçten geçirin.

Hazırlanan kremayı bisküvi tabanlarının üzerine dikkatlice dökün.

Ramekinleri derin bir fırın tepsisine dizin ve kapların yarısına kadar gelecek şekilde sıcak su ekleyerek benmari hazırlayın.

Önceden ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 35-45 dakika pişirin. Kenarlar sabit, orta kısmı hafif sallanıyorsa pişmiş demektir.

Oda sıcaklığına geldikten sonra en az 4 saat, tercihen bir gece buzdolabında dinlendirin.

Servis öncesinde üzerlerine ince bir tabaka toz şeker serpin ve mutfak pürmüzüyle karamelize edin. Pürmüz yoksa fırının üst ızgara (grill) ayarında 1-2 dakika bekleterek de karamel tabakası oluşturabilirsiniz.

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