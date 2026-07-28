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İpeksi patlıcan püresi ve lokum gibi etin kusursuz uyumu: Hünkar Beğendi tarifi...

İpeksi patlıcan püresi ve lokum gibi etin kusursuz uyumu: Hünkar Beğendi tarifi...

28.07.2026 15:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İpeksi patlıcan püresi ve lokum gibi etin kusursuz uyumu: Hünkar Beğendi tarifi...

Yapımı göz korkutsa da aslında doğru adımlarla mutfakta harikalar yaratabileceğiniz bu asırlık tarif, misafir ağırladığınız günlerin de bir numaralı kurtarıcısı olacak. İşte o efsanevi saray lezzetinin tam ölçülü reçetesi...
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Közlenmiş patlıcanın o eşsiz isli kokusunun, ipeksi bir peynirli püreye dönüştüğü; üzerinde lokum gibi pişmiş, suyuyla parlayan kuzu etlerinin yer aldığı Hünkar Beğendi, akşam yemeği sofralarınızı adeta bir saray ziyafetine çevirecek...

MALZEMELER

Lokum Gibi Et Sotesi İçin:

500 gram kuzu kuşbaşı 

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (İnce dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet büyük boy domates (Kabukları soyulmuş, küp doğranmış)

2 su bardağı sıcak su

1'er tatlı kaşığı tuz, karabiber ve kekik

O İpeksi "Beğendi" İçin:

4 adet orta boy bostan patlıcanı (Közlemelik etli patlıcan)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı soğuk süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Çay kaşığının ucuyla muskat cevizi rendesi (Beğendinin gizli sırrı)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Bostan patlıcanlarını yıkayıp üzerlerine bıçakla birkaç delik açın. Fırında 200°C'de veya ocak üzerinde direkt ateşte içleri tamamen yumuşayana kadar közleyin. Közlenen patlıcanları bir kaba alıp üzerini streç filmle kapatın (bu sayede terleyecek ve kabukları çok kolay soyulacaktır).

Geniş bir tencerede tereyağını eritin. Tencere iyice ısındığında etleri ilave edip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Kavrulan etlerin üzerine yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsakları ekleyip soğanlar pembeleşene kadar soteleyin. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun, ardından küp doğranmış domatesleri ekleyin.

Domatesler hafifçe eridiğinde sıcak suyu, tuzu ve baharatları tencereye ilave edin. Kapağını kapatıp, ocağın altını kısın. Etler lokum gibi dağılana kadar (yaklaşık 45-50 dakika) ağır ağır pişmeye bırakın.

Etler pişerken, közlenmiş patlıcanların kabuklarını soyun ve içlerini bıçakla incecik, püre kıvamına gelene kadar kıyın.

Başka bir tavada beğendi için ayırdığınız tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana ve rengi hafifçe dönene kadar (yaklaşık 2-3 dakika) kavurun.

Kavrulan unun üzerine soğuk sütü yavaş yavaş eklerken, topaklanmaması için tel çırpıcıyla hızlıca karıştırın. Sos hafifçe koyulaştığında içine ince kıyılmış közlenmiş patlıcanları, tuzu, karabiberi ve muskat rendesini ilave edin.

Patlıcanlar sosla tamamen bütünleştiğinde ocağın altını kapatın ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Peynir eriyene kadar karıştırıp o efsanevi sününen ve parlak dokuyu elde edin.

Geniş ve düz bir servis tabağının zeminine hazırladığınız sıcacık beğendiyi yayın. Tam ortasına, suyunu hafifçe çekmiş ve parlayan et sotesini tepeleme yerleştirerek dumanı tüterken servis yapın.

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