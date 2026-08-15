İş çıkışı hayat kurtaran, suyuna ekmek bandıran: Şipşak tavuk sote tarifi...

"Akşama ne pişirsem?" derdini sadece 20 dakikada çözen, mutfakta saatler harcamadan ortaya gerçek bir ziyafet çıkarabileceğiniz o kurtarıcı tarif... Evdeki klasik malzemelerle şipşak hazırlanan, domatesin, biberin ve baharatların tavukla kurduğu o muazzam uyum sayesinde tencerenin dibini sıyırtan Pratik Tavuk Sote, yoğun geçen günlerin en lezzetli ödülü...

MALZEMELER

500 gram tavuk göğsü veya kemiksiz tavuk kalça (Kuşbaşı doğranmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

2 adet yeşil sivri biber ve 1 adet kırmızı kapya biber (İri doğranmış)

2 diş sarımsak (İnce dilimlenmiş)

2 adet orta boy domates (Kabukları soyulup küp küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı sıcak su

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kuru kekik

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş ve yanmaz yapışmaz bir tavaya (veya sığ bir tencereye) sıvı yağı alın ve ocağın altını iyice açıp yağı kızdırın. Kuşbaşı tavukları ekleyin ve yüksek ateşte, tavuklar suyunu salıp tekrar çekene kadar (renkleri dönene dek) kavurun. Tavukları kurutmamak için bu aşamada ocağın altını kısmamak çok önemlidir.

Suyunu çeken ve hafifçe kızarmaya başlayan tavukların üzerine yemeklik doğranmış soğanları ve sarımsakları ilave edin. Soğanlar şeffaflaşıp pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

Pembeleşen soğanların üzerine doğradığınız yeşil ve kırmızı biberleri ekleyin. Biberler diriliğini kaybedip hafifçe yumuşayana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) soteleyin.

Tavaya domates salçasını ekleyip çiğ kokusu çıkana kadar 1 dakika kavurun. Ardından küp küp doğranmış sulu domatesleri ilave edin. Domatesler suyunu salıp ezilene kadar karıştırın.

Yemeğin üzerine tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyin (Kekiği acılaşmaması için en son ekleyeceğiz). Üzerine 1 çay bardağı sıcak suyu ilave edip tavanın kapağını kapatın.

Kısık ateşte, sos hafifçe koyulaşıp tavuklarla bütünleşene kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Ocağın altını kapattıktan hemen sonra kekiği ekleyip karıştırın. Dumanı tüten tavuk sotenizi, bol sulu sosuyla birlikte sıcak sıcak servis yapın.