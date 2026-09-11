İş çıkışı yorgunluğuna tek tavada gurme çözüm: Lokanta usulü kremalı mantarlı tavuk tarifi...

Yorucu bir mesainin ardından uzun uzun tencere yemeği beklemek istemeyen, ancak lezzetten ve kaliteden de ödün vermeyenler için harika bir alternatifimiz var. Hem yüksek protein içeriğiyle besleyici hem de tek tavada hazırlandığı için bulaşık derdi çıkarmayan bu şölen; tavuğun mühürlenme tekniği ve tavanın dibindeki lezzet tortularının sosa geçirilmesi gibi ufak ama etkili şef sırlarıyla ezber bozacak.

MALZEMELER

Temel Şölen İçin:

500 gram kemiksiz, derisiz tavuk göğsü (Fileto şeklinde kalınca dilimlenmiş)

400 gram kültür veya kestane mantarı (Yıkanmamış, sadece nemli bezle silinmiş ve kalın dilimlenmiş)

1 paket (200 ml) sıvı krema

2 diş ezilmiş taze sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı sıcak su

1'er çay kaşığı tuz, taze çekilmiş karabiber, dağ kekiği

Çay kaşığının ucuyla toz tatlı kırmızı biber

ADIM ADIM YAPILIŞI VE SIRLARI

Tavuk filetolarını tuz, karabiber ve toz biberle hafifçe ovalayın. Geniş ve kalın tabanlı bir tavayı ocağa alıp dumanı tütüne kadar yüksek ateşte ısıtın. Zeytinyağını ekleyip tavukları tavaya dizin. Her iki yüzünü de altın sarısı bir kabuk bağlayana kadar (yaklaşık 3'er dakika) yüksek ateşte mühürleyin. Tavukları tavadan alıp kenardaki bir tabağa aktarın (İçleri tam pişmemiş olacak, endişelenmeyin).

Aynı sıcak tavaya (tavuğun o lezzetli yağı ve aroması tavada kalmalı) tereyağını ve mantarları ekleyin. Püf Noktası: Mantarları tavaya aldıktan sonra hemen karıştırmayın ve tuzu kesinlikle bu aşamada eklemeyin. Erken eklenen tuz, mantarın suyunu salıp haşlanmasına ve o lastik gibi dokunun oluşmasına sebep olur. Yüksek ateşte mantarlar kahverengileşip karamelize olana dek soteleyin.

Mantarlar kızardığında ezilmiş sarımsakları ve kekiği tavaya ilave edin. Sarımsağın kokusu çıkana kadar sadece 30-40 saniye çevirin (Sarımsağın yanıp acılaşmamasına dikkat edin).

Tavaya yarım çay bardağı sıcak suyu ekleyin. Suyun cızırtısıyla birlikte tavanın dibine yapışan o kahverengi, lezzetli tavuk ve mantar tortularını tahta bir kaşıkla kazıyarak suya karıştırın. Bu işlem, sosunuza restoran kalitesinde bir derinlik katacaktır.

Tavadaki su hafifçe buharlaştığında sıvı kremayı ekleyin ve ocağın altını kısın. Kenarda bekleyen mühürlenmiş tavukları (ve tabağa akan kendi sularını) bu krema banyosunun içine nazikçe geri koyun.

Sos hafifçe fokurdayıp koyulaşana ve tavukların içi tamamen pişip lokum gibi olana kadar yaklaşık 5-6 dakika bu şekilde tıngırdatın. Sos, etin üzerinden kayıp gidecek ipeksi bir kıvama geldiğinde ocaktan alın. Dumanı tüterken bekletmeden servis yapın.