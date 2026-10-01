İspanya kral mutfağının lezzeti: Pisto Manchego

Ratatouille veya menemen kadar küresel popülerliğe ulaşmamış, ancak İspanyol ev mutfağında çok köklü bir yere sahip olan Pisto Manchego, sebzenin en yalın ve aromatik hallerinden biridir. Yemeğin alametifarikası; sebzelerin yüksek ateşte kavrulmak yerine, zeytinyağında kendi sularıyla saatlerce demlenerek reçelimsı, yumuşacık bir kıvama getirilmesidir.
PISTO MANCHEGO TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet orta boy patlıcan (küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 adet orta boy kabak (küçük küpler halinde doğranmış)
- 2 adet kırmızı kapya biber (küçük küpler halinde doğranmış)
- 2 adet yeşil sivri biber (doğranmış)
- 1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 4 adet etli domates (kabukları soyulup rendelenmiş veya küp doğranmış)
- 1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı esmer şeker veya toz şeker (domatesin asidini dengelemek için)
- 1 tatlı kaşığı kekik ve tatlı toz kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber
- 2 adet yumurta (servis için)
Yapılışı
- Küp doğranmış patlıcanları tuzlu suda 15 dakika bekletip süzün ve kağıt havluyla kurulayın.
- Geniş ve yayvan bir döküm tavada sızma zeytinyağını ısıtın. Önce doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip kısık-orta ateşte yumuşayana kadar 5-6 dakika soteleyin.
- Kırmızı ve yeşil biberleri ilave edin. Biberler yumuşayıp tatlı aromasını yağa bırakana kadar 8-10 dakika pişirmeye devam edin.
- Kuruladığınız patlıcanları ve kabakları tavaya ekleyin. Sebzeleri zeytinyağında karıştırarak 10-12 dakika kısık ateşte ağır ağır soteleyin.
- Rendelenmiş domatesleri, şekeri, kekiği, toz kırmızı biberi, tuzu ve karabiberi ekleyin. Tavanın kapağını kapatıp ocağın altını en kısığa getirin. Sebzeler tamamen yumuşayıp domates suyunu çekene ve yağına binene kadar yaklaşık 25-30 dakika demlendirerek pişirin.
- Sebzeler reçelimsı bir kıvam aldığında tavanın yüzeyinde iki küçük çukur açın. Yumurtaları bu çukurlara kırın. Tavanın kapağını kapatıp yumurta akları beyazlaşana, sarıları ise kayısı kıvamında kalana kadar 3-4 dakika daha pişirin.