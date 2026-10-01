İspanya kral mutfağının lezzeti: Pisto Manchego

Ratatouille veya menemen kadar küresel popülerliğe ulaşmamış, ancak İspanyol ev mutfağında çok köklü bir yere sahip olan Pisto Manchego, sebzenin en yalın ve aromatik hallerinden biridir. Yemeğin alametifarikası; sebzelerin yüksek ateşte kavrulmak yerine, zeytinyağında kendi sularıyla saatlerce demlenerek reçelimsı, yumuşacık bir kıvama getirilmesidir.

PISTO MANCHEGO TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy patlıcan (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet orta boy kabak (küçük küpler halinde doğranmış)

2 adet kırmızı kapya biber (küçük küpler halinde doğranmış)

2 adet yeşil sivri biber (doğranmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

4 adet etli domates (kabukları soyulup rendelenmiş veya küp doğranmış)

1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı esmer şeker veya toz şeker (domatesin asidini dengelemek için)

1 tatlı kaşığı kekik ve tatlı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

2 adet yumurta (servis için)

Yapılışı