İspanya mutfağının gurme mirası: Gambas al Ajillo

Avrupa mutfağının yapımı en pratik ama aromatik olarak en vurucu yemeklerinden biri olan Gambas al Ajillo, İspanya’nın tapas kültüründen tüm dünyaya yayılmış bir lezzet ikonudur. Yemeğin alametifarikası; sarımsakların yakılmadan zeytinyağına lezzetini bırakması ve karideslerin suyunu kaybetmeden dakikalar içinde yüksek ateşte pişirilmesidir.
GAMBAS AL AJILLO TARİFİ
Malzemeler
- 400 g ayıklanmış, temizlenmiş iri karides (çimçim veya jumbo)
- 6 diş sarımsak (ince dilimlenmiş veya yaprak doğranmış)
- 1/2 su bardağı sızma zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet kuru acı şili biberi veya 1 tatlı kaşığı acı pul biber
- 1/2 adet taze limonun suyu
- 1/2 demet taze maydanoz (ince kıyılmış)
- 1 tatlı kaşığı deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- Temizlenmiş karidesleri kağıt havlu yardımıyla iyice kurulayın. (Nemli kalan karides yağın sıcaklığını düşürür ve suyunu salar.)
- Tercihen toprak güveçte veya döküm tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. İnce dilimlenmiş sarımsakları ve doğranmış acı biberi ekleyin. Sarımsaklar hafif pembeleşip kokusunu yağa bırakana kadar yaklaşık 1-2 dakika kısık-orta ateşte pişirin (sarımsakları yakmamaya dikkat edin).
- Ocağın altını yüksek dereceye getirin. Kuruladığınız karidesleri tavaya tek kat halinde dizin. Karideslerin bir yüzü pembeleşinceye kadar yaklaşık 1 dakika pişirin.
- Karidesleri diğer tarafına çevirin. Tereyağını, limon suyunu, deniz tuzunu ve karabiberi ekleyin. Tereyağı eriyip sos köpürünceye kadar 1 dakika daha pişirin.
- Karidesler kıvrılıp opak bir renk aldığında ocaktan alın. Üzerine cömertçe kıyılmış taze maydanoz serpin.