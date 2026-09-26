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İspanya mutfağının gurme mirası: Gambas al Ajillo

İspanya mutfağının gurme mirası: Gambas al Ajillo

26.09.2026 16:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İspanya mutfağının gurme mirası: Gambas al Ajillo

Kızgın zeytinyağında sarımsak, taze kurutulmuş acı biber ve tereyağının cızırdayarak aroma bıraktığı; etli karideslerin yüksek ısıda mühürlenip taze maydanoz ve limonla buluştuğu zamansız bir Akdeniz klasiği.

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Avrupa mutfağının yapımı en pratik ama aromatik olarak en vurucu yemeklerinden biri olan Gambas al Ajillo, İspanya’nın tapas kültüründen tüm dünyaya yayılmış bir lezzet ikonudur. Yemeğin alametifarikası; sarımsakların yakılmadan zeytinyağına lezzetini bırakması ve karideslerin suyunu kaybetmeden dakikalar içinde yüksek ateşte pişirilmesidir.

GAMBAS AL AJILLO TARİFİ

Malzemeler

  • 400 g ayıklanmış, temizlenmiş iri karides (çimçim veya jumbo)
  • 6 diş sarımsak (ince dilimlenmiş veya yaprak doğranmış)
  • 1/2 su bardağı sızma zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet kuru acı şili biberi veya 1 tatlı kaşığı acı pul biber
  • 1/2 adet taze limonun suyu
  • 1/2 demet taze maydanoz (ince kıyılmış)
  • 1 tatlı kaşığı deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı

  1. Temizlenmiş karidesleri kağıt havlu yardımıyla iyice kurulayın. (Nemli kalan karides yağın sıcaklığını düşürür ve suyunu salar.)
  2. Tercihen toprak güveçte veya döküm tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. İnce dilimlenmiş sarımsakları ve doğranmış acı biberi ekleyin. Sarımsaklar hafif pembeleşip kokusunu yağa bırakana kadar yaklaşık 1-2 dakika kısık-orta ateşte pişirin (sarımsakları yakmamaya dikkat edin).
  3. Ocağın altını yüksek dereceye getirin. Kuruladığınız karidesleri tavaya tek kat halinde dizin. Karideslerin bir yüzü pembeleşinceye kadar yaklaşık 1 dakika pişirin.
  4. Karidesleri diğer tarafına çevirin. Tereyağını, limon suyunu, deniz tuzunu ve karabiberi ekleyin. Tereyağı eriyip sos köpürünceye kadar 1 dakika daha pişirin.
  5. Karidesler kıvrılıp opak bir renk aldığında ocaktan alın. Üzerine cömertçe kıyılmış taze maydanoz serpin.
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