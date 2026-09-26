İspanya mutfağının gurme mirası: Gambas al Ajillo

Avrupa mutfağının yapımı en pratik ama aromatik olarak en vurucu yemeklerinden biri olan Gambas al Ajillo, İspanya’nın tapas kültüründen tüm dünyaya yayılmış bir lezzet ikonudur. Yemeğin alametifarikası; sarımsakların yakılmadan zeytinyağına lezzetini bırakması ve karideslerin suyunu kaybetmeden dakikalar içinde yüksek ateşte pişirilmesidir.

GAMBAS AL AJILLO TARİFİ

Malzemeler

400 g ayıklanmış, temizlenmiş iri karides (çimçim veya jumbo)

6 diş sarımsak (ince dilimlenmiş veya yaprak doğranmış)

1/2 su bardağı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru acı şili biberi veya 1 tatlı kaşığı acı pul biber

1/2 adet taze limonun suyu

1/2 demet taze maydanoz (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı