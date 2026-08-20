İspanyol mutfağından enfes lezzet: Gambas al Ajillo

İspanya'nın meyhanelerinde (tapería) en çok sipariş edilen lezzetlerden biri olan Gambas al Ajillo, sadeliğin lezzete dönüşmesinin en mükemmel örneğidir. Az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanan bu tarifin tüm olayı; kaliteli sızma zeytinyağının sarımsak ve acı biberle lezzetlendirilip karideslerin kendi tatlımsı suyunu yağa salmasıdır. Yemeğin sonunda kapta kalan o sarımsaklı ve karides aromalı zeytinyağına çıtır ekmek bandırmak, bu tarifin ayrılmaz bir ritüelidir.
GAMBAS AL AJILLO TARİFİ
Malzemeler
- 400 gram iri boy karides (temizlenmiş, kabuksuz, iyice kurulanmış)
- 1 çay bardağı kaliteli sızma zeytinyağı
- 6-7 diş sarımsak (ince yapraklar halinde dilimlenmiş)
- 2 adet kurutulmuş acı şili biberi (veya 1 tatlı kaşığı pul biber)
- 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber (tercihen İspanyol füme biberi - Pimentón)
- Yarım demet taze maydanoz (ince kıyılmış)
- 1 çay kaşığı deniz tuzu
- Taze çıtır ekmek veya ekşi mayalı ekmek dilimleri
Yapılışı
- Temizlenmiş karidesleri kağıt havlu ile tamamen kurulayın ve üzerlerine az miktarda deniz tuzu serpin.
- Tercihen toprak bir güveç kabına (veya döküm tavaya) sızma zeytinyağını dökün. Dilimlenmiş sarımsakları ve acı biberleri ekleyin. Kısık ateşte sarımsaklar yakılmadan, zeytinyağı hafifçe cızırdayıp sarımsak kokusu yayılana kadar 2-3 dakika pişirin.
- İspanyol toz biberini ekleyip yağda hızlıca 10 saniye karıştırın.
- Isıyı orta-yüksek seviyeye getirin. Kuruladığınız karidesleri tek bir katman halinde cızırdayan yağa atın. Karideslerin bir yüzü pembeleşince (yaklaşık 1-1.5 dakika) diğer yüzünü çevirin.
- Karidesler kıvrılıp pembe renk aldığında taze sıkılmış limon suyunu ve kıyılmış maydanozu ekleyin. Hızlıca karıştırıp tavanı/güveci hemen ocaktan alın.