Cumhuriyet Gazetesi Logo
İspanyol mutfağından enfes lezzet: Gambas al Ajillo

İspanyol mutfağından enfes lezzet: Gambas al Ajillo

20.08.2026 15:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İspanyol mutfağından enfes lezzet: Gambas al Ajillo

İri karideslerin, bolluca sızma zeytinyağı, dilimlenmiş sarımsak, kurutulmuş acı biber ve taze maydanozla toprak kapta cızır cızır pişirildiği; yanında taze ekmekle sunulduğu İspanyol tapas kültürünün en ikonik ve hızlı klasiğidir.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İspanya'nın meyhanelerinde (tapería) en çok sipariş edilen lezzetlerden biri olan Gambas al Ajillo, sadeliğin lezzete dönüşmesinin en mükemmel örneğidir. Az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanan bu tarifin tüm olayı; kaliteli sızma zeytinyağının sarımsak ve acı biberle lezzetlendirilip karideslerin kendi tatlımsı suyunu yağa salmasıdır. Yemeğin sonunda kapta kalan o sarımsaklı ve karides aromalı zeytinyağına çıtır ekmek bandırmak, bu tarifin ayrılmaz bir ritüelidir.

GAMBAS AL AJILLO TARİFİ

Malzemeler

  • 400 gram iri boy karides (temizlenmiş, kabuksuz, iyice kurulanmış)
  • 1 çay bardağı kaliteli sızma zeytinyağı
  • 6-7 diş sarımsak (ince yapraklar halinde dilimlenmiş)
  • 2 adet kurutulmuş acı şili biberi (veya 1 tatlı kaşığı pul biber)
  • 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber (tercihen İspanyol füme biberi - Pimentón)
  • Yarım demet taze maydanoz (ince kıyılmış)
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu
  • Taze çıtır ekmek veya ekşi mayalı ekmek dilimleri

Yapılışı

  1. Temizlenmiş karidesleri kağıt havlu ile tamamen kurulayın ve üzerlerine az miktarda deniz tuzu serpin.
  2. Tercihen toprak bir güveç kabına (veya döküm tavaya) sızma zeytinyağını dökün. Dilimlenmiş sarımsakları ve acı biberleri ekleyin. Kısık ateşte sarımsaklar yakılmadan, zeytinyağı hafifçe cızırdayıp sarımsak kokusu yayılana kadar 2-3 dakika pişirin.
  3. İspanyol toz biberini ekleyip yağda hızlıca 10 saniye karıştırın.
  4. Isıyı orta-yüksek seviyeye getirin. Kuruladığınız karidesleri tek bir katman halinde cızırdayan yağa atın. Karideslerin bir yüzü pembeleşince (yaklaşık 1-1.5 dakika) diğer yüzünü çevirin.
  5. Karidesler kıvrılıp pembe renk aldığında taze sıkılmış limon suyunu ve kıyılmış maydanozu ekleyin. Hızlıca karıştırıp tavanı/güveci hemen ocaktan alın.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #ispanyol mutfağı