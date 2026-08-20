İspanyol mutfağından enfes lezzet: Gambas al Ajillo

İspanya'nın meyhanelerinde (tapería) en çok sipariş edilen lezzetlerden biri olan Gambas al Ajillo, sadeliğin lezzete dönüşmesinin en mükemmel örneğidir. Az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanan bu tarifin tüm olayı; kaliteli sızma zeytinyağının sarımsak ve acı biberle lezzetlendirilip karideslerin kendi tatlımsı suyunu yağa salmasıdır. Yemeğin sonunda kapta kalan o sarımsaklı ve karides aromalı zeytinyağına çıtır ekmek bandırmak, bu tarifin ayrılmaz bir ritüelidir.

GAMBAS AL AJILLO TARİFİ

Malzemeler

400 gram iri boy karides (temizlenmiş, kabuksuz, iyice kurulanmış)

1 çay bardağı kaliteli sızma zeytinyağı

6-7 diş sarımsak (ince yapraklar halinde dilimlenmiş)

2 adet kurutulmuş acı şili biberi (veya 1 tatlı kaşığı pul biber)

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber (tercihen İspanyol füme biberi - Pimentón)

Yarım demet taze maydanoz (ince kıyılmış)

1 çay kaşığı deniz tuzu

Taze çıtır ekmek veya ekşi mayalı ekmek dilimleri

Yapılışı