İspanyol mutfağının enfes lezzeti: Mar i Muntanya

Kıyı ve dağ kültürünün harmanlandığı Katalonya bölgesine özgü bu tarif, deniz ile karayı (karadan ve denizden) tek bir tabakta buluşturur. Yemeğin alametifarikası; pişme aşamasının sonunda eklenen, badem ve bitter çikolata ile hazırlanan koyulaştırıcı sosun (picada) yemeğe kattığı derin, fındıksı ve zengin aromadır.

MAR İ MUNTANYA TARİFİ

Malzemeler

4 adet kemikli, derili tavuk uyluk

8-10 adet iri karides (kabuklu veya ayıklanmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (ince kıyılmış)

2 adet etli domates (rendelenmiş)

1 adet kırmızı kapya biber (küp doğranmış)

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 su bardağı sıcak tavuk suyu veya balık suyu

1/2 çay bardağı sek beyaz şırıngasız sirke veya elma suyu (asit dengesi için)

1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber

12-15 adet kavrulmuş soyulmuş badem

2 diş sarımsak

1 dilim kızartılmış ekmek

1/2 tablet bitter çikolata (%70 kakaolu, yaklaşık 10 g)

1/2 demet taze maydanoz

3-4 yemek kaşığı yemeğin kendi suyundan

Yapılışı