İspanyol mutfağının enfes lezzeti: Mar i Muntanya

Kıyı ve dağ kültürünün harmanlandığı Katalonya bölgesine özgü bu tarif, deniz ile karayı (karadan ve denizden) tek bir tabakta buluşturur. Yemeğin alametifarikası; pişme aşamasının sonunda eklenen, badem ve bitter çikolata ile hazırlanan koyulaştırıcı sosun (picada) yemeğe kattığı derin, fındıksı ve zengin aromadır.
MAR İ MUNTANYA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet kemikli, derili tavuk uyluk
- 8-10 adet iri karides (kabuklu veya ayıklanmış)
- 1 adet büyük boy kuru soğan (ince kıyılmış)
- 2 adet etli domates (rendelenmiş)
- 1 adet kırmızı kapya biber (küp doğranmış)
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 su bardağı sıcak tavuk suyu veya balık suyu
- 1/2 çay bardağı sek beyaz şırıngasız sirke veya elma suyu (asit dengesi için)
- 1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber
- 12-15 adet kavrulmuş soyulmuş badem
- 2 diş sarımsak
- 1 dilim kızartılmış ekmek
- 1/2 tablet bitter çikolata (%70 kakaolu, yaklaşık 10 g)
- 1/2 demet taze maydanoz
- 3-4 yemek kaşığı yemeğin kendi suyundan
Yapılışı
- Geniş bir döküm tencerede zeytinyağını ısıtın. Karidesleri yüksek ateşte arkalı önlü 1'er dakika soteleyip kenara alın. İyice kurulanıp tuzlanmış tavukları aynı yağa alın; derisi altın sarısı ve çıtır olana dek her iki tarafını 8-10 dakika mühürleyip tabağa çıkarın.
- Tencerede kalan yağa doğranmış soğanları ve kapya biberi ekleyin. Kısık ateşte soğanlar tamamen yumuşayıp karamelize olana kadar (yaklaşık 8-10 dakika) soteleyin. Rendelenmiş domatesi ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
- Elma suyunu veya sirkeyi ekleyip tencerenin tabanındaki lezzet tortularını kazıyın. Sıcak tavuk suyunu ve mühürlediğiniz tavukları tencereye geri yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte tavuklar pamuk gibi olana dek 30-35 dakika pişirin.
- Bir havan veya mutfak robotunda kavrulmuş bademleri, sarımsağı, kızarmış ekmeği, taze maydanozu ve bitter çikolatayı pürüzsüz bir macun olana kadar ezin. Yemeğin kaynayan suyundan birkaç yemek kaşığı ekleyerek sosu açın.
- Hazırladığınız picada sosunu ve kenara ayırdığınız karidesleri tencereye ekleyip nazikçe karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp tüm aromaların bütünleşmesi için kısık ateşte 5-7 dakika daha demlendirin.