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İspanyol mutfağının enfes lezzeti: Mar i Muntanya

İspanyol mutfağının enfes lezzeti: Mar i Muntanya

2.10.2026 11:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İspanyol mutfağının enfes lezzeti: Mar i Muntanya

Deniz ürünleri ile dağ lezzetlerinin aynı tencerede buluştuğu; yüksek ateşte mühürlenmiş tavuk uylukları ve etli karideslerin, sarımsak, domates, badem ve bitter çikolatayla bağlanan özel picada sosunda demlendiği ikonik bir Kuzey Doğu İspanya klasiği.

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Kıyı ve dağ kültürünün harmanlandığı Katalonya bölgesine özgü bu tarif, deniz ile karayı (karadan ve denizden) tek bir tabakta buluşturur. Yemeğin alametifarikası; pişme aşamasının sonunda eklenen, badem ve bitter çikolata ile hazırlanan koyulaştırıcı sosun (picada) yemeğe kattığı derin, fındıksı ve zengin aromadır.

MAR İ MUNTANYA TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet kemikli, derili tavuk uyluk
  • 8-10 adet iri karides (kabuklu veya ayıklanmış)
  • 1 adet büyük boy kuru soğan (ince kıyılmış)
  • 2 adet etli domates (rendelenmiş)
  • 1 adet kırmızı kapya biber (küp doğranmış)
  • 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 su bardağı sıcak tavuk suyu veya balık suyu
  • 1/2 çay bardağı sek beyaz şırıngasız sirke veya elma suyu (asit dengesi için)
  • 1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber
  • 12-15 adet kavrulmuş soyulmuş badem
  • 2 diş sarımsak
  • 1 dilim kızartılmış ekmek
  • 1/2 tablet bitter çikolata (%70 kakaolu, yaklaşık 10 g)
  • 1/2 demet taze maydanoz
  • 3-4 yemek kaşığı yemeğin kendi suyundan

Yapılışı

  1. Geniş bir döküm tencerede zeytinyağını ısıtın. Karidesleri yüksek ateşte arkalı önlü 1'er dakika soteleyip kenara alın. İyice kurulanıp tuzlanmış tavukları aynı yağa alın; derisi altın sarısı ve çıtır olana dek her iki tarafını 8-10 dakika mühürleyip tabağa çıkarın.
  2. Tencerede kalan yağa doğranmış soğanları ve kapya biberi ekleyin. Kısık ateşte soğanlar tamamen yumuşayıp karamelize olana kadar (yaklaşık 8-10 dakika) soteleyin. Rendelenmiş domatesi ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
  3. Elma suyunu veya sirkeyi ekleyip tencerenin tabanındaki lezzet tortularını kazıyın. Sıcak tavuk suyunu ve mühürlediğiniz tavukları tencereye geri yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte tavuklar pamuk gibi olana dek 30-35 dakika pişirin.
  4. Bir havan veya mutfak robotunda kavrulmuş bademleri, sarımsağı, kızarmış ekmeği, taze maydanozu ve bitter çikolatayı pürüzsüz bir macun olana kadar ezin. Yemeğin kaynayan suyundan birkaç yemek kaşığı ekleyerek sosu açın.
  5. Hazırladığınız picada sosunu ve kenara ayırdığınız karidesleri tencereye ekleyip nazikçe karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp tüm aromaların bütünleşmesi için kısık ateşte 5-7 dakika daha demlendirin.
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