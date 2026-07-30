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İspanyol omleti tarifi: Orijinal tortilla Española nasıl yapılır?

İspanyol omleti tarifi: Orijinal tortilla Española nasıl yapılır?

30.07.2026 09:48:00
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Haber Merkezi
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İspanyol omleti tarifi: Orijinal tortilla Española nasıl yapılır?

İspanyol mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan İspanyol omleti, az malzemeyle hazırlanan doyurucu ve pratik bir tariftir. Patates, yumurta ve isteğe bağlı soğanla yapılan bu klasik tarif, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde tercih edilebilir.
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İspanyol omleti, İspanya'da "Tortilla Española" ya da "Tortilla de Patatas" adıyla bilinen geleneksel bir yemektir. Dışı hafif kızarmış, içi ise yumuşak dokusuyla dikkat çeken bu omlet, sıcak ya da soğuk olarak servis edilebilir. Doğru pişirme tekniğiyle lokanta lezzetinde bir İspanyol omleti hazırlamak oldukça kolaydır.

İSPANYOL OMLETİ İÇİN MALZEMELER

  • 4 adet orta boy patates
  • 6 adet yumurta
  • 1 adet orta boy kuru soğan (isteğe bağlı)
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber

NASIL YAPILIR?

Patatesleri soyup ince yuvarlak dilimler halinde kesin.

Soğan kullanacaksanız piyazlık doğrayın.

Tavaya zeytinyağını alın ve patatesleri kısık-orta ateşte yumuşayana kadar kızartın. Patateslerin çok fazla renk almamasına dikkat edin.

Soğanı ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Patates ve soğanı süzerek fazla yağını alın.

Yumurtaları derin bir kapta tuz ve karabiberle çırpın.

Patatesleri yumurtalı karışıma ekleyin ve 5 dakika dinlendirin.

Az yağlanmış tavaya karışımı dökün. Kısık ateşte altı pişene kadar bekleyin.

Düz bir tabak yardımıyla omleti dikkatlice ters çevirin ve diğer yüzünü de 3-5 dakika pişirin.

Dilimleyerek sıcak ya da oda sıcaklığında servis edin.

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