İtalya mutfağının ikonik tatlısı: Tiramisu

Pişirme gerektirmeyen, yapımı son derece pratik ancak lezzet dengesiyle tatlı dünyasının en saygın üyelerinden biri olan Tiramisu, "beni yukarı çek / modumu yükselt" anlamına gelen adının hakkını tam anlamıyla verir. Kremasındaki Mascarpone yumuşaklığı ile sert espressonun acılığı mükemmel bir zıtlık oluşturur.
TİRAMİSU TARİFİ
Malzemeler
- 24 adet Savoiardi (kedidili bisküvi)
- 350 g Mascarpone peyniri (oda sıcaklığında)
- 3 adet taze yumurta sarısı
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı krema (soğuk, çırpılmış) veya 3 adet yumurta beyazı
- 1,5 su bardağı taze demlenmiş güçlü espresso veya filtre kahve (soğutulmuş)
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 2-3 yemek kaşığı kaliteli kaliteli acı kakao tozu
Yapılışı
- Espressoyu demlenmeye bırakın. Oda sıcaklığına gelip soğuması için geniş ve sığ bir tabağa dökün.
- Cam bir kasede yumurta sarılarını ve toz şekeri mikserle rengi soluk sarıya dönüp krema kıvamı alana kadar (yaklaşık 4-5 dakika) çırpın.
- Pürüzsüzleşen yumurtalı karışıma Mascarpone peynirini ve vanilyayı ekleyin. Mikserin en düşük devrinde sadece homojen olana kadar kısa süre çırpın (aşırı çırpmayın, peynir suyunu salabilir).
- Ayrı bir kapta soğuk sıvı kremayı katı köpük kıvamı alana kadar çırpın. Çırpılmış kremayı Mascarpone karışımına ekleyip spatulayla aşağıdan yukarıya doğru nazikçe yedirin.
- Kedidili bisküvilerini soğuyan kahveye hızlıca batırıp çıkarın (bisküvinin kahvede 1 saniyeden fazla kalmaması gerekir, aksi halde yumuşayıp dağılır).
- Islatılan bisküvilerin yarısını kare borcamın veya dikdörtgen kabın tabanına yan yana dizin. Hazırladığınız Mascarpone kremasının yarısını bisküvilerin üzerine döküp spatulayla düzeltin.
- Kalan bisküvileri de aynı şekilde kahveye batırıp kremalık katın üzerine dizin. Kalan kremayı en üste yayıp pürüzsüzleştirin.
- Tatlının üzerini kapatıp buzdolabında en az 4-6 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.