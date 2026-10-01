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İtalya mutfağının ikonik tatlısı: Tiramisu

İtalya mutfağının ikonik tatlısı: Tiramisu

1.10.2026 10:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İtalya mutfağının ikonik tatlısı: Tiramisu

Kedidili bisküvilerinin taze demlenmiş aromatik espresso ile ıslatıldığı; yumurta sarısı, şeker ve Mascarpone peynirinin çırpılmasıyla elde edilen kadifemsi krema katmanlarıyla buluşup üzerine acı kakao serpilerek sunulduğu zamansız bir Kuzey İtalya klasiği.

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Pişirme gerektirmeyen, yapımı son derece pratik ancak lezzet dengesiyle tatlı dünyasının en saygın üyelerinden biri olan Tiramisu, "beni yukarı çek / modumu yükselt" anlamına gelen adının hakkını tam anlamıyla verir. Kremasındaki Mascarpone yumuşaklığı ile sert espressonun acılığı mükemmel bir zıtlık oluşturur.

TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler

  • 24 adet Savoiardi (kedidili bisküvi)
  • 350 g Mascarpone peyniri (oda sıcaklığında)
  • 3 adet taze yumurta sarısı
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvı krema (soğuk, çırpılmış) veya 3 adet yumurta beyazı
  • 1,5 su bardağı taze demlenmiş güçlü espresso veya filtre kahve (soğutulmuş)
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 2-3 yemek kaşığı kaliteli kaliteli acı kakao tozu

Yapılışı

  1. Espressoyu demlenmeye bırakın. Oda sıcaklığına gelip soğuması için geniş ve sığ bir tabağa dökün.
  2. Cam bir kasede yumurta sarılarını ve toz şekeri mikserle rengi soluk sarıya dönüp krema kıvamı alana kadar (yaklaşık 4-5 dakika) çırpın.
  3. Pürüzsüzleşen yumurtalı karışıma Mascarpone peynirini ve vanilyayı ekleyin. Mikserin en düşük devrinde sadece homojen olana kadar kısa süre çırpın (aşırı çırpmayın, peynir suyunu salabilir).
  4. Ayrı bir kapta soğuk sıvı kremayı katı köpük kıvamı alana kadar çırpın. Çırpılmış kremayı Mascarpone karışımına ekleyip spatulayla aşağıdan yukarıya doğru nazikçe yedirin.
  5. Kedidili bisküvilerini soğuyan kahveye hızlıca batırıp çıkarın (bisküvinin kahvede 1 saniyeden fazla kalmaması gerekir, aksi halde yumuşayıp dağılır).
  6. Islatılan bisküvilerin yarısını kare borcamın veya dikdörtgen kabın tabanına yan yana dizin. Hazırladığınız Mascarpone kremasının yarısını bisküvilerin üzerine döküp spatulayla düzeltin.
  7. Kalan bisküvileri de aynı şekilde kahveye batırıp kremalık katın üzerine dizin. Kalan kremayı en üste yayıp pürüzsüzleştirin.
  8. Tatlının üzerini kapatıp buzdolabında en az 4-6 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.
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