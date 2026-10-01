İtalya mutfağının ikonik tatlısı: Tiramisu

Pişirme gerektirmeyen, yapımı son derece pratik ancak lezzet dengesiyle tatlı dünyasının en saygın üyelerinden biri olan Tiramisu, "beni yukarı çek / modumu yükselt" anlamına gelen adının hakkını tam anlamıyla verir. Kremasındaki Mascarpone yumuşaklığı ile sert espressonun acılığı mükemmel bir zıtlık oluşturur.

TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler

24 adet Savoiardi (kedidili bisküvi)

350 g Mascarpone peyniri (oda sıcaklığında)

3 adet taze yumurta sarısı

1/2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı krema (soğuk, çırpılmış) veya 3 adet yumurta beyazı

1,5 su bardağı taze demlenmiş güçlü espresso veya filtre kahve (soğutulmuş)

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

2-3 yemek kaşığı kaliteli kaliteli acı kakao tozu

Yapılışı