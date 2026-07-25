İtalyan mutfağından enfes lezzet: Arancini

Mutfak literatüründe İtalyancada "küçük portakal" anlamına gelen Arancini, adını fırınlandıktan veya kızardıktan sonraki altın sarısı renginden ve yuvarlak formundan alır. Bu tarifi klasik pirinç köftelerinden ayıran temel fark, dış katmanının aromatik bir risotto pilavından inşa edilmesidir. Pişip soğuyan risottonun içine ortası sürprizli bir dolgu (genellikle mozzarella ve kıymalı sos) yerleştirilir ve dışı çıtır bir katmanla mühürlenir. Dışı kıtır kıtır bir kabukla kaplıyken, kesildiği an içindeki erimiş uzayan peyniriyle damakta tam bir lezzet patlaması yaratır.

ARANCİNİ TARİFİ

Malzemeler

1.5 su bardağı Arborio veya Carnaroli pirinci (risotto pirinci - yüksek nişastalı olması tutunması için şarttır)

1 adet küçük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı

3.5 su bardağı sıcak et veya tavuk suyu

Bir çimdik safran veya 1 çay kaşığı zerdeçal (renk ve aroma için)

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan veya eski kaşar peyniri

Tuz ve karabiber

100 gram küp doğranmış taze mozzarella peyniri

Yarım su bardağı yoğun kıvamlı pişmiş kıymalı domates sosu (Ragù) veya haşlanmış bezelye

2 adet yumurta (çırpılmış)

1 su bardağı un

1.5 su bardağı panko veya galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı