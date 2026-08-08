İtalyan mutfağından sofralara: Tam kıvamında panna cotta tarifi

İtalyan mutfağının sevilen tatlılarından panna cotta, ipeksi dokusu ve hafif lezzetiyle özellikle yaz aylarında öne çıkıyor. Az malzemeyle hazırlanan bu pratik tatlı, meyve soslarıyla servis edilerek sofralara şık bir dokunuş katıyor.

PANNA COTTA NEDİR?

İtalyanca “pişmiş krema” anlamına gelen panna cotta, krema, süt, şeker ve jelatin kullanılarak hazırlanan klasik bir İtalyan tatlısıdır. Yumuşak ve pürüzsüz kıvamıyla dikkat çeken panna cotta, soğuk servis edilir. Üzerine çilek, frambuaz, böğürtlen veya farklı meyve sosları eklenerek tatlandırılabilir.

PANNA COTTA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

400 ml krema

100 ml süt

80 gram toz şeker

1 paket vanilin veya 1 çay kaşığı vanilya özütü

2 yaprak jelatin veya uygun miktarda toz jelatin

Servis için çilek, frambuaz ya da tercih edilen meyve sosu

PANNA COTTA NASIL YAPILIR?

Öncelikle jelatini kullanacağınız ürüne göre paketin üzerindeki talimatlara uygun şekilde yumuşatın. Krema, süt ve şekeri bir tencereye alın. Karışımı orta ateşte, kaynama noktasına gelmeden ısıtın. Şeker tamamen eridiğinde ocaktan alın.

Vanilyayı ekleyerek karıştırın. Yumuşayan jelatini karışıma ilave edip tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız panna cotta karışımını küçük kaselere veya silikon kalıplara paylaştırın.

Tatlıları oda sıcaklığında kısa süre dinlendirdikten sonra buzdolabına kaldırın. Panna cotta'nın kıvam alması için en az 4 saat, mümkünse bir gece buzdolabında bekletin.

Servis sırasında kalıptan dikkatlice çıkarın ve üzerine çilek veya frambuaz sosu ekleyin. Dilerseniz taze meyveler ve nane yapraklarıyla da süsleyebilirsiniz.