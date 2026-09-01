İtalyan mutfağının çıtır klasiği: Ceci al rosmarino

Toscana ve Umbria bölgelerinin kır mutfağından çıkan Ceci al Rosmarino, sadeliğin ve aromatik otların muazzam uyumunu sergileyen geleneksel bir İtalyan lezzetidir. Bu tarifi büyüleyici kılan; zeytinyağında ısınan taze biberiyenin ve sarımsağın aromatik yağını nohutların gözeneklerine cömertçe salmasıdır. İster tavada soteleyerek isterseniz fırında fırınlayarak hazırlayabileceğiniz bu lezzet, hem sağlıklı bir atıştırmalık hem de çorbaların üzerine kütür kütür bir garnitürdür.
CECI AL ROSMARINO TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı haşlanmış nohut (kabukları soyulmuş veya iyice kurulanmış)
- 3 yemek kaşığı kaliteli sızma zeytinyağı
- 2-3 dal taze biberiye (yaprakları ayıklanıp incecik kıyılmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş veya ince dilimlenmiş)
- 1 tatlı kaşığı deniz tuzu veya iri tuz
- Yarım tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu veya misket limonu kabuğu rendesi
Yapılışı
- Haşlanmış nohutları kağıt havlu üzerine alın ve tamamen kuruyana kadar hafifçe bastırarak kurulayın. (Nohutların üzerinde nem kalmamalıdır).
- Geniş bir tavaya sızma zeytinyağını alın. Kıyılmış taze biberiyeyi ve ezilmiş sarımsakları ekleyin. Kısık ateşte sarımsaklar yakılmadan, kokusu yağa geçene kadar 1-2 dakika hafifçe cızırdatın.
- Kuruladığınız nohutları aromalı yağın olduğu tavaya atın. Ateşi orta-yüksek seviyeye getirin.
- Tavayı ara sıra sallayarak nohutların dış yüzeyi altın sarısı renk alıp çıtır bir kabuk bağlayana kadar yaklaşık 8-10 dakika soteleyin. (Alternatif olarak 200°C fırında 20 dakika fırınlayabilirsiniz).
- Ocaktan almadan 1 dakika önce deniz tuzunu, karabiberi ve pul biberi ekleyin. Ocaktan aldıktan sonra taze limon suyunu gezdirip hızlıca karıştırın.