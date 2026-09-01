İtalyan mutfağının çıtır klasiği: Ceci al rosmarino

Toscana ve Umbria bölgelerinin kır mutfağından çıkan Ceci al Rosmarino, sadeliğin ve aromatik otların muazzam uyumunu sergileyen geleneksel bir İtalyan lezzetidir. Bu tarifi büyüleyici kılan; zeytinyağında ısınan taze biberiyenin ve sarımsağın aromatik yağını nohutların gözeneklerine cömertçe salmasıdır. İster tavada soteleyerek isterseniz fırında fırınlayarak hazırlayabileceğiniz bu lezzet, hem sağlıklı bir atıştırmalık hem de çorbaların üzerine kütür kütür bir garnitürdür.

CECI AL ROSMARINO TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut (kabukları soyulmuş veya iyice kurulanmış)

3 yemek kaşığı kaliteli sızma zeytinyağı

2-3 dal taze biberiye (yaprakları ayıklanıp incecik kıyılmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş veya ince dilimlenmiş)

1 tatlı kaşığı deniz tuzu veya iri tuz

Yarım tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu veya misket limonu kabuğu rendesi

Yapılışı