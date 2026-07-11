İtalyan mutfağının enfes deniz mahsulü: Cacciucco

Mutfak literatüründe İtalya'nın Toskana kıyılarındaki liman kenti Livorno ile özdeşleşen Cacciucco, İtalyan deniz mutfağının en gövdeli ve karakteristik ağır ateş yahnilerinden biridir. Adındaki beş adet "C" harfinin, geleneksel olarak içine konması gereken en az beş farklı deniz mahsulü çeşidini (kalamar/ahtapot, kaya balığı, dil balığı, karides ve midye gibi) temsil ettiği söylenir.

CACCIUCCO TARİFİ

Malzemeler

300 gram temizlenmiş ahtapot veya kalamar (halkalar halinde doğranmış)

400 gram sert etli kaya balığı filosu (kırlangıç, fener veya iskorpit - iri parçalar halinde)

200 gram bütün temizlenmiş karides (kabuklu veya kabuksuz)

200 gram kabuklu siyah midye (iyice temizlenmiş, sakalları alınmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (incecik doğranmış)

5 diş sarımsak (3 dişi sosa ince kıyılmış, 2 dişi ekmeklere sürtmek için bütün)

3 dal taze adaçayı (yemeğin imza otudur)

1 adet acı kırmızı arnavut biberi (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

400 gram soyulmuş ezilmiş yaz domatesi (veya konserve polpa)

3 su bardağı sıcak balık suyu veya su

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ve tuz

Yapılışı