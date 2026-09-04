İtalyan mutfağının geleneksel lezzeti: Dolcemente Venzone

İtalya'nın kuzeyindeki tarihi Venzone kasabasından çıkan bu lezzet, geleneksel İtalyan mısır unu kültürünün tatlı fırıncılıktaki en özgün örneklerinden biridir. Bu keki sıra dışı yapan; mısır ununun verdiği hafif pütürlü rustik doku ile taze biberiyenin çam kokulu aromatik tazeliğinin, incirin doğal tatlılığı ve balla damakta kurduğu muazzam dengedir.

DOLCEMENTE VENZONE TARİFİ

Malzemeler

1.5 su bardağı ince sarı mısır unu (Polenta unu)

1 su bardağı buğday unu

125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilin

Bir çimdik tuz

1 su bardağı kuru incir (küçük küp doğranmış ve ılık suda yumuşatılmış)

2 dal taze biberiye (sadece yaprakları incecik kıyılmış)

Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz veya badem

2 yemek kaşığı çiçek balı (fırından çıkınca üzerine gezdirmek için)

Yapılışı