İtalyan mutfağının geleneksel lezzeti: Dolcemente Venzone

İtalya'nın kuzeyindeki tarihi Venzone kasabasından çıkan bu lezzet, geleneksel İtalyan mısır unu kültürünün tatlı fırıncılıktaki en özgün örneklerinden biridir. Bu keki sıra dışı yapan; mısır ununun verdiği hafif pütürlü rustik doku ile taze biberiyenin çam kokulu aromatik tazeliğinin, incirin doğal tatlılığı ve balla damakta kurduğu muazzam dengedir.
DOLCEMENTE VENZONE TARİFİ
Malzemeler
- 1.5 su bardağı ince sarı mısır unu (Polenta unu)
- 1 su bardağı buğday unu
- 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilin
- Bir çimdik tuz
- 1 su bardağı kuru incir (küçük küp doğranmış ve ılık suda yumuşatılmış)
- 2 dal taze biberiye (sadece yaprakları incecik kıyılmış)
- Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz veya badem
- 2 yemek kaşığı çiçek balı (fırından çıkınca üzerine gezdirmek için)
Yapılışı
- Derin bir kasede oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar 3-4 dakika çırpın.
- Yumurtaları teker teker ekleyip her birini harca iyice yedirin. Vanilin ve bir çimdik tuzu ekleyin.
- Mısır ununu, buğday ununu ve kabartma tozunu eleyerek harca ilave edin. Sütü azar azar dökerek spatulayla karıştırın (Mısır unundan dolayı kıvamı normal kek hamuruna göre biraz daha yoğun ve koyu olacaktır).
- Suyu süzülüp kurulanmış incir küplerini, incecik kıyılmış taze biberiyeyi ve çekilmiş cevizleri hamura ekleyip spatulayla nazikçe harmanlayın.
- Yağlanmış ve tabanına mısır unu serpilmiş yuvarlak kek kalıbına (veya kelepçeli kalıba) hamuru döküp üzerini düzleştirin. Önceden ısıtılmış 175°C fırında üzeri altın sarısı olana ve kürdan temiz çıkana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Kek fırından çıkar çıkmaz henüz sıcakken üzerine 2 yemek kaşığı balı gezdirip fırça ile her yerine sürün ve soğumaya bırakın.