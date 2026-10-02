İtalyan mutfağının kıtır lezzeti: Taralli tarifi

Taralli, Güney İtalya mutfağının halka şeklindeki kıtır atıştırmalıklarından biridir. Tuzlu kurabiye ve galetayı andıran yapısıyla çay ve kahvenin yanında tüketilen taralli, rezene tohumu ve zeytinyağıyla hazırlanıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz taralli tarifi ve gerekli malzemeler...
TARALLİ TARİFİ
Malzemeler
Taralli için:
- 2 su bardağı un
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- Yarım su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı balzamik sirke
- 1-1,5 çay kaşığı tuz
- 1-1,5 tatlı kaşığı rezene tohumu
- 1 litre su
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı baharat karışımı
TARALLİ YAPILIŞI
Unu geniş bir kaba alın.
Tuz ve rezene tohumunu ekleyerek karıştırın.
Ayrı bir kapta zeytinyağı, su ve balzamik sirkeyi karıştırın.
Sıvı karışımı unun üzerine yavaş yavaş ekleyerek yoğurun.
Ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur elde edin.
Hazırladığınız hamurdan cevizden biraz küçük parçalar koparın.
Her parçayı elinizle ince ve uzun bir şerit haline getirin.
Hamur şeritlerinin iki ucunu birleştirerek halka şekli verin.
Geniş bir tencerede suyu kaynatın.
Hazırladığınız halkaları kaynar suya bırakın.
Yaklaşık 30-40 saniye sonra suyun yüzeyine çıkan tarallileri kevgir yardımıyla çıkarın.
Haşlanan halkaları temiz bir bezin üzerine alarak fazla suyunun süzülmesini sağlayın.
Tarallileri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin.
Üzerlerine baharat karışımını serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, hafif altın rengini alana kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız tarallileri kısa süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!