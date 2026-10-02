İtalyan mutfağının kıtır lezzeti: Taralli tarifi

Taralli, Güney İtalya mutfağının halka şeklindeki kıtır atıştırmalıklarından biridir. Tuzlu kurabiye ve galetayı andıran yapısıyla çay ve kahvenin yanında tüketilen taralli, rezene tohumu ve zeytinyağıyla hazırlanıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz taralli tarifi ve gerekli malzemeler...