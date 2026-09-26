İtalyan Mutfağının Sofistike Klasiği: Risotto ai Funghi

Avrupa mutfağının en zarif ve zamansız yemeklerinden biri olan Risotto ai Funghi, pirincin lapa yapılmasıyla değil, sıcak et/sebze suyunun kepçe kepçe eklenip çektirilmesi (mantecatura tekniği) ile hazırlanır. Kremamsı yapısı kremadan değil, tamamen doğru pirinç ve pişirme tekniğinden gelir.

RISOTTO AI FUNGHI TARİFİ

Malzemeler

1,5 su bardağı Arborio veya Carnaroli pirinci (y yıkanmaz)

300 g kestane mantarı veya kültür mantarı (dilimlenmiş)

1 adet küçük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı (soğuk, küp kesilmiş)

1 su bardağı rendelenmiş Parmesan veya Eski Kaşar peyniri

5 su bardağı sıcak sebze suyu veya et suyu

2-3 dal taze kekik

1/2 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı