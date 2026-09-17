İtalyan pizzasının sırrı bu sosta! Orijinal pizza sosu nasıl yapılır?

Lezzetli bir pizzanın sırrı yalnızca hamurunda değil, kullanılan sosunda da saklı. Özellikle İtalyan usulü pizzalarda domatesin doğal aroması ön plana çıkarken, fazla baharat ve malzeme kullanılmadan hazırlanan sade bir sos tercih ediliyor. Evde pizza hazırlarken kullanabileceğiniz orijinal pizza sosu, kısa sürede hazırlanması ve yoğun domates lezzetiyle öne çıkıyor. İşte pizza hamurunun üzerine sürüp fırına vermeden önce hazırlayabileceğiniz nefis pizza sosu tarifi.

ORİJİNAL PİZZA SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

400 gram domates püresi veya konserve domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kuru fesleğen

Yarım çay kaşığı kuru kekik

Yarım çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

ORİJİNAL PİZZA SOSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle domates püresini bir kaba alın. Eğer konserve bütün domates kullanıyorsanız çatalla veya el blenderıyla pürüzsüz bir kıvama getirin.

Zeytinyağını küçük bir tavaya alın ve ezilmiş sarımsağı çok kısa süre, yakmadan çevirin. Ardından domates salçasını ekleyerek birkaç dakika karıştırın.

Domates püresini tavaya ilave edin. Tuz, karabiber, kuru fesleğen ve kekiği ekleyerek karıştırın.

Sosu kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Sos hafif koyulaşıp yoğun bir kıvam aldığında ocaktan alın.

Sosu pizza hamurunun üzerine sürmeden önce tamamen soğumasını bekleyin. Ardından hamurun üzerine ince bir tabaka halinde yayın ve dilediğiniz malzemeleri ekleyerek pizzanızı fırına verebilirsiniz.