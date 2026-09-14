İzmir’in meşhur lezzeti: Tire şiş köfte tarifi

İzmir’in Tire ilçesiyle özdeşleşen Tire şiş köfte, az malzemeyle hazırlanan ancak lezzetiyle öne çıkan yöresel yemeklerden biri. İnce ve uzun şekilde hazırlanan köfteler, tavada pişirildikten sonra domates sosu ve tereyağıyla buluşturuluyor. Geleneksel Tire şiş köfte lezzetini evinde denemek isteyenler için işte pratik tarifi.

TİRE ŞİŞ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Köfte için:

500 gram dana kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

3-4 adet domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Servis için:

2-3 adet pide veya ekmek

Tereyağı

Yoğurt

İsteğe göre közlenmiş biber

TİRE ŞİŞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Kıymayı geniş bir kaba alın. Tuz ve karabiberi ekleyerek kıvam alana kadar iyice yoğurun. Hazırladığınız harcı buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen kıymadan küçük parçalar koparıp elinizle ince ve uzun köfteler hazırlayın. Köfteleri şişlere geçirerek ya da şiş kullanmadan tavada pişirebilirsiniz.

Domatesleri rendeleyin. Tavada tereyağı ve zeytinyağını ısıtıp domatesleri ekleyin. Domatesler suyunu çekip sos kıvamına gelene kadar pişirin.

Ayrı bir tavada köfteleri çevirerek güzelce pişirin. Servis tabağına kızartılmış pide veya ekmek parçalarını yerleştirin. Üzerine domates sosunu gezdirip köfteleri dizin. Son olarak eritilmiş tereyağını köftelerin üzerine dökün.

Tire şiş köfteyi sıcak olarak, yanında yoğurt ve közlenmiş biberle servis edebilirsiniz.