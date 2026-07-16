İzmir mutfağının nostaljik lezzeti: Pastiç tarifi

İzmir mutfağının en sevilen unlu mamullerinden biri olan pastiç, yumuşacık mayalı hamuru ve kakaolu, cevizli, üzümlü iç harcıyla yıllardır pastanelerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Ay çöreğine benzeyen yapısıyla dikkat çeken bu özel tarif, evde de kolayca hazırlanabiliyor. Kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da kahvenin yanında ikram edebileceğiniz pastiç tarifi, mis gibi kokusu ve kat kat dokusuyla ilk lokmadan itibaren herkesin favorisi olacak. İşte enfes pastiç tarifi...
PASTİÇ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 paket kuru maya (11 gram)
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 adet yumurtanın beyazı (sarısı üzeri için ayrılacak)
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 4 su bardağı un
İç harcı için:
- 1 paket kakaolu pandispanya (veya kek/bisküvi parçaları)
- 1,5 su bardağı süt
- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
- 1 su bardağı kuru üzüm
- 1 tatlı kaşığı tarçın
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı susam
PASTİÇ YAPILIŞI
lık süt, maya ve toz şekeri karıştırıp 2-3 dakika bekleterek mayayı aktif hale getirin.
Yumurtanın beyazını, sıvı yağı ve tuzu ekleyip karıştırın.
Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın.
İç harcı için ufalanmış pandispanyayı süt, ceviz, kuru üzüm ve tarçınla karıştırın.
Mayalanan hamuru iki eşit bezeye ayırın ve dikdörtgen şeklinde ince açın.
Hazırladığınız iç harcı hamurun üzerine eşit şekilde yayın.
Hamuru çok sıkmadan rulo şeklinde sarın.
Ruloyu yaklaşık 3 parmak genişliğinde dilimleyin.
Dilimleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.
Ilındıktan sonra çay veya kahve eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun!