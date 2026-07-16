İzmir mutfağının nostaljik lezzeti: Pastiç tarifi

İzmir mutfağının en sevilen unlu mamullerinden biri olan pastiç, yumuşacık mayalı hamuru ve kakaolu, cevizli, üzümlü iç harcıyla yıllardır pastanelerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Ay çöreğine benzeyen yapısıyla dikkat çeken bu özel tarif, evde de kolayca hazırlanabiliyor. Kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da kahvenin yanında ikram edebileceğiniz pastiç tarifi, mis gibi kokusu ve kat kat dokusuyla ilk lokmadan itibaren herkesin favorisi olacak. İşte enfes pastiç tarifi...