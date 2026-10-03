Japon ev mutfağının şef imzası: Omurice

Anime ve sokak lezzetleri kültürünün dünyaca ünlü simgesi olan Omurice, basit bir omletli pilav tarifinin çok ötesindedir. Yemeğin alametifarikası; pirincin lezzetli bir aromatik tabanla kavrulması ve omletin kurutulmadan, içinin ipeksi/yumuşak bir dokuda pişirilerek pilavın üzerine oturtulmasıdır.

OMURICE TARİFİ

Malzemeler

1,5 su bardağı pişmiş, soğutulmuş Japon pirinci veya baldo pirinç (tercihen bir gün önceden kalmış)

150 g tavuk göğsü veya kalça eti (küçük küpler halinde doğranmış)

1/2 adet kuru soğan (minik küpler halinde doğranmış)

3-4 adet kültür mantarı (ince dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı dondurulmuş bezelye veya mısır

1 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı soya sosu veya Worcestershire sosu

1 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

3 adet taze yumurta

1 yemek kaşığı sıvı krema veya süt

1 yemek kaşığı soğuk tereyağı

1 tutam tuz

Ketçap veya hazır Demi-Glace sos

İnce kıyılmış maydanoz veya taze soğan

Yapılışı