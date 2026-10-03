Japon ev mutfağının şef imzası: Omurice

Anime ve sokak lezzetleri kültürünün dünyaca ünlü simgesi olan Omurice, basit bir omletli pilav tarifinin çok ötesindedir. Yemeğin alametifarikası; pirincin lezzetli bir aromatik tabanla kavrulması ve omletin kurutulmadan, içinin ipeksi/yumuşak bir dokuda pişirilerek pilavın üzerine oturtulmasıdır.
OMURICE TARİFİ
Malzemeler
- 1,5 su bardağı pişmiş, soğutulmuş Japon pirinci veya baldo pirinç (tercihen bir gün önceden kalmış)
- 150 g tavuk göğsü veya kalça eti (küçük küpler halinde doğranmış)
- 1/2 adet kuru soğan (minik küpler halinde doğranmış)
- 3-4 adet kültür mantarı (ince dilimlenmiş)
- 2 yemek kaşığı dondurulmuş bezelye veya mısır
- 1 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı ketçap
- 1 tatlı kaşığı soya sosu veya Worcestershire sosu
- 1 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1/2 tatlı kaşığı tuz ve karabiber
- 3 adet taze yumurta
- 1 yemek kaşığı sıvı krema veya süt
- 1 yemek kaşığı soğuk tereyağı
- 1 tutam tuz
- Ketçap veya hazır Demi-Glace sos
- İnce kıyılmış maydanoz veya taze soğan
Yapılışı
- Geniş bir tavada 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Küp doğranmış tavukları ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar soteleyin.
- Doğranmış soğanları, sarımsağı ve mantarları ekleyin. Soğanlar şeffaflaşana kadar 3-4 dakika sotelemeye devam edin. Bezelye/mısırı ilave edin.
- Ketçabı ve soya sosunu tavadaki sebze/et karışımına ekleyip 1 dakika karamelize olana kadar kavurun. Ardından soğuk pişmiş pirinci ekleyin. Pirinç tanelerini ezmeden, spatulayla keser hareketlerle sosla tamamen bütünleşene kadar 3-4 dakika kavurun. Tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın.
- Hazırladığınız ketçaplı tavuklu pilavı oval/mekik şeklinde bir kaseye bastırarak doldurun. Ardından servis tabağına ters çevirerek düzgün bir mekik/amerikan futbolu topu formu verin.
- Kasede 3 yumurtayı, kremayı ve tuzu bir çatal veya yemek çubuğu (chopstick) ile çok köpürtmeden homojen olana kadar çırpın.
- Yapışmaz (teflon/seramik) bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını orta-kısık ateşte eritin. Çırpılmış yumurtayı tavaya dökün. Yemek çubuklarıyla yumurtanın tabanını sürekli dairesel hareketlerle karıştırarak yumurtanın altının pişmesini, üstünün ise kremsi ve akışkan kalmasını sağlayın.
- Yumurtanın altı hafif sabitlendiğinde, üstü henüz nemli ve akışkan kıvamdayken tavayı hafifçe eğerek omleti pilavın üzerine kaydırın. Bir kağıt havlu yardımıyla omletin kenarlarını pilavın altına doğru hafifçe kapatarak oval formu verin.