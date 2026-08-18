Japon mutfağının meşhur tatlısı: Yumuşacık dorayaki tarifi

Japon mutfağının en sevilen tatlılarından dorayaki, yumuşacık pankeklerin arasına tatlı kırmızı fasulye ezmesi konularak hazırlanıyor. Görünümüyle sandviçi andıran bu farklı lezzeti evde kolayca yapabilirsiniz.

DORAYAKİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Pankekler için:

Yarım su bardağı un

2 yemek kaşığı şeker

1 yumurta

2 yemek kaşığı su

Yarım paket kabartma tozu

İç harcı için:

100 gram konserve kırmızı fasulye

Yarım su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı

DORAYAKİ NASIL YAPILIR?

Dorayaki hazırlamak için öncelikle un, şeker, yumurta, su ve kabartma tozunu derin bir kapta birleştirin. Malzemeleri çırpma teliyle karıştırarak pankek kıvamında bir hamur elde edin.

Tavayı hafifçe yağlayıp ısıtın. Hamurdan küçük ve biraz kalın parçalar dökün. Dorayakilerin sandviç şeklinde hazırlanacağı için pankeklerin mümkün olduğunca aynı boyutta olmasına dikkat edin. Her iki tarafını da pişirdikten sonra pankekleri kenara alın.

DORAYAKİNİN İÇ HARCI NASIL HAZIRLANIR?

Dorayakinin kendine özgü iç harcı olan anko için kırmızı fasulyenin suyunu süzüp robota alın. Üzerine şekeri ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekin.

Hazırladığınız fasulye püresini pankekleri pişirdiğiniz tavaya aktarın. Tereyağını ekleyip karışımın rengi koyulaşıp kıvamı yoğunlaşana kadar pişirin. Ardından önce oda sıcaklığında, sonrasında buzdolabında soğumaya bırakın.

DORAYAKİ NASIL BİRLEŞTİRİLİR?

Soğuyan kırmızı fasulye püresinden bir pankekin üzerine sürün ve ikinci pankeki üzerine kapatın. Böylece dorayaki sandviç şeklini alacaktır. Hazırladığınız dorayakileri streç filme sarıp hafifçe bastırın ve buzdolabında 15-20 dakika bekletin.

Dinlendirdiğiniz dorayakileri servis edebilirsiniz. Japon mutfağının bu farklı tatlısı, özellikle yeni lezzetler denemek isteyenler için çay ve kahve yanında alternatif bir ikram olabilir.