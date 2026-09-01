Japon mutfağının otantik tatlısı: Okonomiyaki

Japonca "Okonomi" (Nasıl istersen) ve "Yaki" (Izgara/Tava) kelimelerinin birleşiminden doğan Okonomiyaki, Japon mutfağının en eğlenceli ve lezzetli tuzlu pankekidir. Dışındaki hamurun tavada yakaladığı hafif çıtırlık, içerisindeki bol lahananın sunduğu sulu ve tatlımımsı doku ile tezat oluşturur. Üzerine gezdirilen soslar ve sıcaklıkla birlikte kıpır kıpır hareket eden palamut yaprakları hem görsel hem de lezzet açısından tam bir şölen sunar.
OKONOMİYAKİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 su bardağı beyaz lahana (incecik kıyılmış)
- 3 dal taze soğan (ince doğranmış)
- 1 su bardağı buğday unu
- Yarım su bardağı soğuk su (veya dashi et suyu)
- 2 adet yumurta
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- Yarım tatlı kaşığı tuz ve karabiber
- Kızartmak için: 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı ketçap
- 1 yemek kaşığı Worcestershire sosu (veya soya sosu)
- 1 tatlı kaşığı istiridye sosu veya bal
- Japon mayonezi (veya normal mayonez)
- Katsuobushi (İnce kurutulmuş palamut yaprakları - sıcakta dans eder)
- Taze kişniş veya taze soğan halkaları
Yapılışı
- Bir kasede unu, soğuk suyu, yumurtaları, kabartma tozunu, tuz ve karabiberi pürüzsüz bir pürüz kalmayana kadar çırpın.
- İnce kıyılmış lahanaları ve taze soğanları hazırladığınız hamura ekleyin. Spatulayla tüm lahanalar hamurla kaplanana kadar iyice karıştırın.
- Geniş bir yapışmaz tavada sıvı yağı kızdırın. Hazırladığınız lahana karışımını tavaya döküp kaşığın arkasıyla yuvarlak, yaklaşık 2 cm kalınlığında bir disk şeklinde düzeltin.
- Tavanın kapağını kapatıp orta-kısık ateşte alt yüzeyi altın sarısı ve karamelize olana kadar 5-6 dakika pişirin.
- Pankeki dikkatlice ters çevirin. Kapağı açık şekilde diğer yüzünü de 4-5 dakika pişirip iyice içinin çekmesini sağlayın.
- Pişen sıcak Okonomiyaki'yi tabağa alın. Üzerine fırça ile hazırladığınız esmer Okonomiyaki sosunu sürün. İnce şeritler halinde mayonez gezdirin. En üste Katsuobushi palamut yapraklarını serpiştirin.