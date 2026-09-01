Japon mutfağının otantik tatlısı: Okonomiyaki

Japonca "Okonomi" (Nasıl istersen) ve "Yaki" (Izgara/Tava) kelimelerinin birleşiminden doğan Okonomiyaki, Japon mutfağının en eğlenceli ve lezzetli tuzlu pankekidir. Dışındaki hamurun tavada yakaladığı hafif çıtırlık, içerisindeki bol lahananın sunduğu sulu ve tatlımımsı doku ile tezat oluşturur. Üzerine gezdirilen soslar ve sıcaklıkla birlikte kıpır kıpır hareket eden palamut yaprakları hem görsel hem de lezzet açısından tam bir şölen sunar.

OKONOMİYAKİ TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı beyaz lahana (incecik kıyılmış)

3 dal taze soğan (ince doğranmış)

1 su bardağı buğday unu

Yarım su bardağı soğuk su (veya dashi et suyu)

2 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım tatlı kaşığı tuz ve karabiber

Kızartmak için: 2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı Worcestershire sosu (veya soya sosu)

1 tatlı kaşığı istiridye sosu veya bal

Japon mayonezi (veya normal mayonez)

Katsuobushi (İnce kurutulmuş palamut yaprakları - sıcakta dans eder)

Taze kişniş veya taze soğan halkaları

Yapılışı