Kabak böyle daha lezzetli: Çıtır kabak kızartması tarifi ve püf noktaları

Kabakla hazırlanan farklı tarif arayışında olanlar için çıtır kabak kızartması öne çıkıyor. Dışı altın sarısı ve kıtır, içi ise yumuşak olan kabaklar; un, mısır nişastası, kabartma tozu ve maden suyuyla hazırlanan harca bulanarak kızartılıyor. Yaklaşık 45 dakikada hazırlanan tarif, 2-4 kişilik olarak servis edilebiliyor.

ÇITIR KABAK KIZARTMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet büyük boy kabak

30 gram un

10 gram mısır nişastası

5 gram kabartma tozu

Tuz

Karabiber

Pul biber

80-90 ml maden suyu

Sarımsaklı yoğurt sosu için

100 gram süzme yoğurt

1 diş sarımsak

Kuru nane

Pul biber

ÇITIR KABAK KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle kabak yıkanıp ince dilimler halinde kesiliyor. Üzerine tuz serpilerek bir süre bekletiliyor ve suyunu bırakan kabakların fazla suyu kağıt havluyla alınıyor.

Kaplama harcı için un, mısır nişastası, kabartma tozu, tuz, karabiber ve pul biber karıştırılıyor. Ardından maden suyu yavaş yavaş eklenerek boza kıvamında bir harç hazırlanıyor.

Kabak dilimleri hazırlanan harca bulanıyor ve orta ateşte ısıtılmış yağda, birbirine değmeyecek şekilde kızartılıyor. Altın sarısı renk alan kabaklar havlu kağıt üzerine alınarak fazla yağının süzülmesi sağlanıyor.

ÇITIR KABAK KIZARTMASI SOSU NASIL HAZIRLANIR?

Sosu hazırlamak için süzme yoğurt, ince kıyılmış sarımsak, kuru nane ve pul biber bir kapta karıştırılıyor. Hazırlanan sarımsaklı yoğurt sosu çıtır kabakların yanında servis ediliyor.