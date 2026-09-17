Kabaklı harç ve çıtır yufkanın nefis buluşması:: Saros böreği tarifi

Börek tarifleri arasında farklı bir lezzet arayanlar için Saros böreği, kabaklı iç harcı ve gül şeklindeki görünümüyle öne çıkıyor. Hazır yufkayla pratik şekilde hazırlanan böreğin iç harcında rendelenmiş kabak, lor peyniri, yumurta ve baharatlar kullanılıyor. Yufkalar sosla buluşturulduktan sonra iç harçla doldurulup sarılıyor ve fırında üzeri kızarana kadar pişiriliyor. İşte Çanakkale mutfağıyla özdeşleşen Saros böreği tarifi ve yapılışının ayrıntıları...