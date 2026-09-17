Kabaklı harç ve çıtır yufkanın nefis buluşması:: Saros böreği tarifi

Börek tarifleri arasında farklı bir lezzet arayanlar için Saros böreği, kabaklı iç harcı ve gül şeklindeki görünümüyle öne çıkıyor. Hazır yufkayla pratik şekilde hazırlanan böreğin iç harcında rendelenmiş kabak, lor peyniri, yumurta ve baharatlar kullanılıyor. Yufkalar sosla buluşturulduktan sonra iç harçla doldurulup sarılıyor ve fırında üzeri kızarana kadar pişiriliyor. İşte Çanakkale mutfağıyla özdeşleşen Saros böreği tarifi ve yapılışının ayrıntıları...
SAROS BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
Börek için:
- 3 adet hazır yufka
- Sosu için
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1/2 su bardağı su
Kabaklı iç harcı için:
- 2 adet orta boy kabak
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı lor peyniri
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber
SAROS BÖREĞİ YAPILIŞI
Kabakları rendeleyin ve fazla suyunu çıkarmak için süzgece alın.
Suyu süzülen kabakları bir kaba aktarın.
Rendelenmiş kabaklara yumurta, lor peyniri, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek bütün malzemeleri güzelce karıştırın.
Yufkaları geniş bir zemine serin ve her birini dört eşit parçaya bölün.
Sıvı yağ ve suyu bir kapta karıştırın.
Yufka parçalarının üzerine hazırladığınız sostan sürün.
Kabaklı iç harçtan ekleyip yufkayı rulo şeklinde sarın.
Hazırladığınız ruloyu bir kenarından sabitleyin ve kendi çevresinde döndürerek gül şeklini verin.
Börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Üzerlerine kalan sostan sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan Saros böreğini kısa süre dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!