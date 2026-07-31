Kabarma garantili ve sosuna doyamayacağınız gerçek ıslak kek tarifi...

Demli bir çayla eşlik edecek, çikolata krizlerini anında çözen o ıslak rüya... "Kekim sosunu çekmiyor", "İçi kuru kalıyor" veya "Yumurta kokuyor" şikayetlerini tamamen tarihe gömen, sünger gibi dokusuyla sosun her damlasını içine hapseden gerçek bir ıslak kek tarifi.

MALZEMELER

Sünger Kek Harcı İçin:

4 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt (Oda sıcaklığında)

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un (Tepeleme)

3 yemek kaşığı kakao (Elenmiş)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

O Meşhur Islak Sosu İçin:

1,5 su bardağı süt

Yarı su bardağı toz şeker

Yarı su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir çırpma kabında yumurtaları ve toz şekeri, karışım köpük köpük olup beyazlaşana kadar mikserle (en az 5 dakika) yüksek devirde çırpın. Bu işlem kekin yumurta kokmamasını ve puf puf kabarmasını sağlar.

Çırpılmış yumurtaların üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edip mikserin düşük devrinde çok kısa süre karıştırın.

Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu ayrı bir kaba eleyin. Elediğiniz bu kuru malzemeleri sıvı karışıma ilave edin. Bu aşamadan sonra mikser kullanmayı bırakın; bir spatula yardımıyla hamuru alttan üste doğru söndürmeden, nazikçe katlayarak karıştırın.

Büyük boy kare veya dikdörtgen bir borcamın tabanını çok az sıvı yağ ile yağlayın. Kek harcını döküp üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin (İlk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmayın, kürdan testi ile içinin piştiğinden emin olun).

Kek fırındayken küçük bir tencereye sos için olan süt, şeker, sıvı yağ ve kakaoyu alın. Çırpıcı ile karıştırarak ocakta bir taşım kaynatın ve hemen altını kapatın. (Sosun pişmesi çiğ kokuyu engeller).

Fırından çıkan kekin ilk sıcağının atması için 5 dakika bekleyin. Ardından keki kare dilimler halinde kesin (sosun her yere işlemesi için kesmek şarttır).

Dilimlenmiş sıcak kekin üzerine, ilk sıcağı çıkmış (ılıkla sıcak arası) kakaolu sosu her yerine gelecek şekilde kepçe ile gezdirin.

Kekin sosu tamamen çekip sünger gibi şişmesi için oda sıcaklığında en az 2 saat dinlendirin. Üzerini Hindistan cevizi, toz fıstık veya çilek dilimleriyle süsleyerek servis yapın.