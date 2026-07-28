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Kahvaltı için çıtır ve pratik lezzet: Kıymalı börek tarifi

Kahvaltı için çıtır ve pratik lezzet: Kıymalı börek tarifi

28.07.2026 12:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kahvaltı için çıtır ve pratik lezzet: Kıymalı börek tarifi

Ağır ağır kavrulmuş soğan ve karabiberli kıyma harcının; maden suyu ve sütle hazırlanan özel sosla ıslatılmış taze yufkalarla buluştuğu, fırından nar gibi çıkan çıtır çıtır bir kahvaltı klasiğidir.

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Kahvaltı sofralarına protein ve lezzet katan kıymalı börek, doğru soslandığında hamurlaşmadan üzeri çıtır, içi ise yumuşacık kalan muazzam bir ana övün alternatifi sunar.

KIYMALI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet taze günlük yufka
  • 1 su bardağı soda (maden suyu)
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 350 gram orta yağlı dana kıyması
  • 2 adet orta boy kuru soğan (yemeklik ince kıyılmış)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı domates/biber salçası (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı karabiber ve pul biber
  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
  • Tuz
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Çörek otu veya susam

Yapılışı

  1. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip saydamlaşana kadar soteleyin. Kıymayı ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar kaşıkla ezerek kavurun. Salçayı, tuzu ve baharatları ekleyip 2 dakika daha çevirin. Ocaktan alıp kıyılmış maydanozu ekleyin ve harcı tamamen soğumaya bırakın.
  2. Derin bir kapta maden suyu, süt, sıvı yağ ve yumurtayı pürüzsüz olana kadar çırpın.
  3. Yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine ilk yufkayı kenarları tepsiden dışarı taşacak şekilde serin. Yufkanın üzerine hazırladığınız sodalı sostan birkaç kaşık gezdirip fırçayla sürün.
  4. İkinci yufkayı parçalayarak/büzüştürerek tepsiye yayın ve soslayın. Soğuyan kıymalı harcın tamamını bu katmana eşit şekilde dağıtın.
  5. Üçüncü yufkayı kıymanın üzerine büzüştürerek serin ve soslayın. İlk yufkanın dışarı taşan kenarlarını içeriye katlayın. Dördüncü yufkayı en üste düzgünce serin. Kalan sodalı sosun tamamını böreğin üzerine dökün.
  6. Böreği fırına vermeden önce tepsideyken kare veya dikdörtgen dilimler halinde kesin. Sosun dilim aralarına iyice nüfuz etmesi için böreği bu şekilde en az 15-20 dakika dinlendirin.
  7. Üzerine sıvı yağ ile çırpılmış yumurta sarısı sürün, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında (alt-üst ayarda), üzeri nar gibi kızarıp kabarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
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