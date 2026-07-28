Kahvaltı için çıtır ve pratik lezzet: Kıymalı börek tarifi

Kahvaltı sofralarına protein ve lezzet katan kıymalı börek, doğru soslandığında hamurlaşmadan üzeri çıtır, içi ise yumuşacık kalan muazzam bir ana övün alternatifi sunar.
KIYMALI BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet taze günlük yufka
- 1 su bardağı soda (maden suyu)
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 350 gram orta yağlı dana kıyması
- 2 adet orta boy kuru soğan (yemeklik ince kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı domates/biber salçası (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber ve pul biber
- Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
- Tuz
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Çörek otu veya susam
Yapılışı
- Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip saydamlaşana kadar soteleyin. Kıymayı ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar kaşıkla ezerek kavurun. Salçayı, tuzu ve baharatları ekleyip 2 dakika daha çevirin. Ocaktan alıp kıyılmış maydanozu ekleyin ve harcı tamamen soğumaya bırakın.
- Derin bir kapta maden suyu, süt, sıvı yağ ve yumurtayı pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine ilk yufkayı kenarları tepsiden dışarı taşacak şekilde serin. Yufkanın üzerine hazırladığınız sodalı sostan birkaç kaşık gezdirip fırçayla sürün.
- İkinci yufkayı parçalayarak/büzüştürerek tepsiye yayın ve soslayın. Soğuyan kıymalı harcın tamamını bu katmana eşit şekilde dağıtın.
- Üçüncü yufkayı kıymanın üzerine büzüştürerek serin ve soslayın. İlk yufkanın dışarı taşan kenarlarını içeriye katlayın. Dördüncü yufkayı en üste düzgünce serin. Kalan sodalı sosun tamamını böreğin üzerine dökün.
- Böreği fırına vermeden önce tepsideyken kare veya dikdörtgen dilimler halinde kesin. Sosun dilim aralarına iyice nüfuz etmesi için böreği bu şekilde en az 15-20 dakika dinlendirin.
- Üzerine sıvı yağ ile çırpılmış yumurta sarısı sürün, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında (alt-üst ayarda), üzeri nar gibi kızarıp kabarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.