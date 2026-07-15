Kahvaltı için pratik lezzet: Tava böreği

Kahvaltı sofralarının hazırlama süresi en kısa ama lezzet etkisi en yüksek kahramanlarından biri olan Tava Böreği, fırın tepsisi boyutlarında uğraş gerektirmeyen pratik bir tava disiplinidir. Bu böreğin asıl teknik başarısı, yufkaların sosu tamamen çekerek pişerken "su böreği" katmanları gibi ipeksi bir dokuya kavuşmasıdır.

TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet taze günlük yufka

1 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı tam yağlı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı maden suyu (içinin pofuduk kabarmasını sağlar)

Bir çimdik tuz

150 gram yağlı beyaz peynir (ezilmiş)

100 gram taze kaşar peyniri (rendelenmiş, uzayan doku için)

Yarım demet ince kıyılmış taze maydanoz

1.5 yemek kaşığı tereyağı (eritebilmek için oda sıcaklığında)

Yapılışı