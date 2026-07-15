Kahvaltı için pratik lezzet: Tava böreği

Kahvaltı sofralarının hazırlama süresi en kısa ama lezzet etkisi en yüksek kahramanlarından biri olan Tava Böreği, fırın tepsisi boyutlarında uğraş gerektirmeyen pratik bir tava disiplinidir. Bu böreğin asıl teknik başarısı, yufkaların sosu tamamen çekerek pişerken "su böreği" katmanları gibi ipeksi bir dokuya kavuşmasıdır.
TAVA BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet taze günlük yufka
- 1 adet oda sıcaklığında yumurta
- 1 su bardağı tam yağlı süt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Yarım çay bardağı maden suyu (içinin pofuduk kabarmasını sağlar)
- Bir çimdik tuz
- 150 gram yağlı beyaz peynir (ezilmiş)
- 100 gram taze kaşar peyniri (rendelenmiş, uzayan doku için)
- Yarım demet ince kıyılmış taze maydanoz
- 1.5 yemek kaşığı tereyağı (eritebilmek için oda sıcaklığında)
Yapılışı
- Derin bir kasede yumurta, süt, sıvı yağ, maden suyu ve tuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar el çırpıcısı ile karıştırın. Maden suyu, böreğin pişerken nefes almasını ve içinin kat kat kabarmasını sağlayacaktır.
- Başka bir kapta ezilmiş beyaz peyniri, rendelenmiş kaşar peynirini ve incecik kıydığınız taze maydanozu harmanlayarak kenara alın.
- 26-28 cm çapındaki yapışmaz veya döküm bir tavanın tabanını ve kenarlarını yarım yemek kaşığı yumuşak tereyağı ile titizlikle yağlayın. İlk yufkayı kenarları tavadan dışarıya taşacak şekilde bütün olarak tavaya serin (Bu yufka, böreğin koruyucu dış kabuğu olacaktır).
- İkinci yufkayı iri parçalar halinde koparın. Bu parçaların yarısını hazırladığınız sütlü sosa batırıp hafifçe süzerek tavadaki tabanın üzerine buruşuk bir şekilde yayın.
- Hazırladığınız peynirli ve maydanozlu iç harcı yufka katmanının üzerine eşit ve cömert bir şekilde yayın.
- Kalan yufka parçalarını da aynı şekilde sosa batırıp peynirlerin üzerine yerleştirin. Tavanın dışına sarkan ilk yufkanın kenarlarını böreğin üzerine doğru katlayarak tamamen kapatın. Kalan sosu böreğin üzerine gezdirin.
- Tavayı ocağın en büyük gözüne alın ve altını kısık-orta dereceye ayarlayın. Tavanın kapağını kapatarak böreğin alt yüzeyi altın sarısı olana kadar yaklaşık 10-12 dakika kontrollü şekilde pişirin.
- Böreğin üst yüzeyine yarım yemek kaşığı tereyağı sürün. Geniş ve düz bir kapak veya servis tabağı yardımıyla böreği tek hamlede ters çevirin. Boşalan tavaya kalan tereyağını ekleyip eritin ve böreğin diğer yüzeyini de kapağı açık olarak 8-10 dakika çıtırlaşana kadar pişirin.